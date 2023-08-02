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Клімкін про скандал з Польщею: Виклик послів робить приємну послугу Москві

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02.08.2023, 18:11
Клімкін про скандал з Польщею: Виклик послів робить приємну послугу Москві - Фото
Павло Кімкін (Фото: LIGA.net)

Обмін викликами послів Польщею та Україною робить "приємну послугу" Росії, але не вплине на військову підтримку та Євроатлантичну інтеграцію. Про це розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в ексклюзивному коментарі LIGA.net.

"Я думаю, як у будь-яких друзів має бути шанс говорити відверто. Але не робити з цього формальних символів. Обмін викликів послів робить нас слабшими й приємну послугу Москві", – сказав Клімкін.

На його думку, українці та поляки можуть обмінюватись "відвертими речами", але не треба переходити на практику викликів послів.

"Що стосується всіх емоційних висловів. Я вважаю, що кожен має думати, що відносини – про те, що ми один без одного російський тиск витримаємо. Але це буде складніше і дорожче", – зазначив експосадовець.

Він зауважив, що кожен в Україні та Польщі, хто зривається на емоції, має думати, що є відчуття солідарності та відповідальності.

Клімкін додав, що на такі заяви завжди можна відповісти "з іронією або достатньо чітко".

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"Я не бачу сенсу грати наші відносини навколо емоційних висловлювань. Ніколи не розумів, коли у нас під час війни натягують нерв, що ми маємо реагувати на емоції", – зазначив він.

На думку Клімкіна, такі заяви не допоможуть на майбутніх виборах ані польській владі, ані опозиції.

Щодо потенційних ризиків він зауважив, що Польща не є основним лобістом шляху України в ЄС і НАТО.

"Звичайно, вона нас підтримує. Але сказати, що від Польщі щось радикально залежить, це однозначно перебільшення. Я кажу це з великою повагою до польських друзів", – сказав Клімкін.

На його думку, фундаментальних ризиків для збройної підтримки України немає.

Ввечері на LIGA.net вийде великий текст про ситуацію між Україною та Польщею.

  • Польського посла в Україні викликали після заяви представника президента Польщі Марціна Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.
  • За результатами зустрічі з послом речник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Ввечері МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади". 
  • Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла не мав би статися, а таких "помилок" не повинно бути.
Артем Джеріпа, Марко Сировой
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Павло КлімкінвійнаПольщаскандалвиклик послів
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