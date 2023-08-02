Клімкін про скандал з Польщею: Виклик послів робить приємну послугу Москві

Обмін викликами послів Польщею та Україною робить "приємну послугу" Росії, але не вплине на військову підтримку та Євроатлантичну інтеграцію. Про це розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в ексклюзивному коментарі LIGA.net.

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"Я думаю, як у будь-яких друзів має бути шанс говорити відверто. Але не робити з цього формальних символів. Обмін викликів послів робить нас слабшими й приємну послугу Москві", – сказав Клімкін.

На його думку, українці та поляки можуть обмінюватись "відвертими речами", але не треба переходити на практику викликів послів.

"Що стосується всіх емоційних висловів. Я вважаю, що кожен має думати, що відносини – про те, що ми один без одного російський тиск витримаємо. Але це буде складніше і дорожче", – зазначив експосадовець.

Він зауважив, що кожен в Україні та Польщі, хто зривається на емоції, має думати, що є відчуття солідарності та відповідальності.

Клімкін додав, що на такі заяви завжди можна відповісти "з іронією або достатньо чітко".

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"Я не бачу сенсу грати наші відносини навколо емоційних висловлювань. Ніколи не розумів, коли у нас під час війни натягують нерв, що ми маємо реагувати на емоції", – зазначив він.

На думку Клімкіна, такі заяви не допоможуть на майбутніх виборах ані польській владі, ані опозиції.

Щодо потенційних ризиків він зауважив, що Польща не є основним лобістом шляху України в ЄС і НАТО.

"Звичайно, вона нас підтримує. Але сказати, що від Польщі щось радикально залежить, це однозначно перебільшення. Я кажу це з великою повагою до польських друзів", – сказав Клімкін.

На його думку, фундаментальних ризиків для збройної підтримки України немає.

Ввечері на LIGA.net вийде великий текст про ситуацію між Україною та Польщею.

Польського посла в Україні викликали після заяви представника президента Польщі Марціна Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.

За результатами зустрічі з послом речник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Ввечері МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади".

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла не мав би статися, а таких "помилок" не повинно бути.

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