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Моравецький: Виклик посла Польщі – помилка, чужі інтереси не переважатимуть над нашими

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 22:50
Моравецький: Виклик посла Польщі – помилка, чужі інтереси не переважатимуть над нашими - Фото
Матеуш Моравецький (фото: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла в українське Міністерство закордонних справ не мав би статися. Політик заявив, що таких "помилок" не повинно бути, написав він у Twitter.

"Виклик польського посла – представника країни, яка єдина залишилася в Києві в день вторгнення Росії в Україну – до українського МЗС не мав статися", – заявив Моравецький.

Він заявив, що таких "помилок" не повинно бути у міжнародній політиці, в умовах війни, що триває.

Польський прем'єр нагадав про "величезну підтримку", яку Польща надає Україні.

Моравецький зазначив, що Польща завжди захищатиме своє "добре ім’я", безпеку, а інтереси "жодної іншої країни" ніколи не переважатимуть над інтересами Республіки Польща.

  • Польського посла в Україні викликали після заяви представника президента Польщі Марцина Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.
  • За результатами зустрічі з послом речник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Водночас він заявив, що україно-польська дружба є "набагато глибшою за політичну доцільність".
  • Ввечері МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади".

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Артем Джеріпа
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