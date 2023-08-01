Польща викликала українського посла. У Дуди заявляли, що Україні "варто цінувати допомогу"
"Я вважаю, що їй [Україні] варто було б почати оцінювати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років", – сказав він.
Пшидач сказав це у контексті заборони на ввезення з України чотирьох видів сільськогосподарських товарів у Польщу та інші прикордонні країни.
За його словами, найважливішим зараз є захист інтересів польського фермера.
Після цього МЗС України викликало до себе польського посла.
"Під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними", – написав речник відомства Ніколенко.
За його словами, україно-польська дружба є "набагато глибшою за політичну доцільність".
У повідомленні МЗС Польщі не сказано, через які саме заяви був викликаний український посол.
- 12 липня на саміті НАТО міністр оборони Великої Британії Воллес попросив Україну бути тактовнішою з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні.
- Президент Зеленський у відповідь сказав, що українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.
- Секретар РНБО Данілов відкинув критику України з боку Воллеса, припустивши, що той обмовився через "надлишок емоцій".
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