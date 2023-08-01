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Польща викликала українського посла. У Дуди заявляли, що Україні "варто цінувати допомогу"

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 21:55
Польща викликала українського посла. У Дуди заявляли, що Україні
Марцин Пшидач (Фото: EPA)
Польське міністерство закордонних справ викликало посла України через "заяви представників української влади". Раніше дзеркальні дії зробила українська сторона після слів представника президента Польщі Марцина Пшидача. Він заявив, що Україні "варто почати цінувати" польську підтримку, передає Wprost.

"Я вважаю, що їй [Україні] варто було б почати оцінювати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років", – сказав він.

Пшидач сказав це у контексті заборони на ввезення з України чотирьох видів сільськогосподарських товарів у Польщу та інші прикордонні країни.

За його словами, найважливішим зараз є захист інтересів польського фермера.

Після цього МЗС України викликало до себе польського посла.

"Під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними", – написав речник відомства Ніколенко.

За його словами, україно-польська дружба є "набагато глибшою за політичну доцільність".

У повідомленні МЗС Польщі не сказано, через які саме заяви був викликаний український посол.

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Артем Джеріпа
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