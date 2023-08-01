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Польша вызвала украинского посла. У Дуды заявляли, что Украине "стоит ценить помощь"

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 21:55
Польша вызвала украинского посла. У Дуды заявляли, что Украине
Марцин Пшидач (Фото: EPA)
Польское министерство иностранных дел вызвало посла Украины из-за "заявлений представителей украинской власти". Ранее зеркальные действия совершила украинская сторона после слов представителя президента Польши Марцина Пшидача. Он заявил, что Украине "следует начать ценить" польскую поддержку, передает Wprost.

"Я считаю, что ей [Украине] стоило бы начать оценивать роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы", – сказал он.

Пшидач сказал это в контексте запрета на ввоз из Украины четырех видов сельскохозяйственных товаров в Польшу и другие приграничные страны.

По его словам, самой важной сейчас является защита интересов польского фермера.

После этого МИД Украины вызвало к себе польского посла.

"Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы", – написал представитель ведомства Николенко.

По его словам, украино-польская дружба "намного глубже политической целесообразности".

В сообщении МИД Польши не говорится, из-за каких именно заявлений был вызван украинский посол.

Читайте также: В Дуды заявили, что Россия не готова к переговорам: ВСУ собираются наступать и выбивать их

Артём Джерипа
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