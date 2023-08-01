Польша вызвала украинского посла. У Дуды заявляли, что Украине "стоит ценить помощь"
"Я считаю, что ей [Украине] стоило бы начать оценивать роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы", – сказал он.
Пшидач сказал это в контексте запрета на ввоз из Украины четырех видов сельскохозяйственных товаров в Польшу и другие приграничные страны.
По его словам, самой важной сейчас является защита интересов польского фермера.
После этого МИД Украины вызвало к себе польского посла.
"Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы", – написал представитель ведомства Николенко.
По его словам, украино-польская дружба "намного глубже политической целесообразности".
В сообщении МИД Польши не говорится, из-за каких именно заявлений был вызван украинский посол.
- 12 июля на саммите НАТО министр обороны Великобритании Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне.
- Президент Зеленский в ответ сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить по телефону Уоллесу.
- Секретарь СНБО Данилов отверг критику Украины со стороны Уоллеса, предположив, что тот оговорился из-за "избытка эмоций".
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