Польша вызвала украинского посла. У Дуды заявляли, что Украине "стоит ценить помощь"

Польское министерство иностранных дел вызвало посла Украины из-за "заявлений представителей украинской власти". Ранее зеркальные действия совершила украинская сторона после слов представителя президента Польши Марцина Пшидача. Он заявил, что Украине "следует начать ценить" польскую поддержку, передает Wprost.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я считаю, что ей [Украине] стоило бы начать оценивать роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы", – сказал он.

Пшидач сказал это в контексте запрета на ввоз из Украины четырех видов сельскохозяйственных товаров в Польшу и другие приграничные страны.

По его словам, самой важной сейчас является защита интересов польского фермера.

После этого МИД Украины вызвало к себе польского посла.

"Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы", – написал представитель ведомства Николенко.

По его словам, украино-польская дружба "намного глубже политической целесообразности".

В сообщении МИД Польши не говорится, из-за каких именно заявлений был вызван украинский посол.

Читайте также: В Дуды заявили, что Россия не готова к переговорам: ВСУ собираются наступать и выбивать их

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.