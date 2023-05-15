У Дуды заявили, что Россия не готова к переговорам: ВСУ собираются наступать и выбивать их

Представитель президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Россия пока не готова к переговорам, а Вооруженные Силы Украины собираются выбить оккупантов с захваченных территорий. Об этом он сообщил в эфире RMF24.

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По его словам, на данном этапе переговоры преждевременны, так как Россия продолжает агрессию и не готова ни к какому мирному подходу.

"Украинские силы готовятся к контрнаступлению, которое должно позволить вернуть хотя бы часть оккупированных территорий. Китайцы же пытаются вмешаться в возможные переговоры о будущем Украины", — сказал Пшидач.

Дипломат заявил, что Пекин предложил "мирный план" из 12 пунктов, однако первого пункта об уважении суверенитета и территориальной целостности было бы достаточно.

Он отметил, что Польша заинтересована в прочном мире в Украине, а для этого Россия должна быть вытеснена с оккупированных территорий и потерпеть поражение.

Пшидач подчеркнул, что если диктатор Владимир Путин добьется хотя бы частичного успеха, то он продолжит вооружаться и снова попытается атаковать Украину или другие страны.

"Потенциал российской армии должен быть истощен до такой степени, чтобы такой возможности не было. И тогда действительно можно начинать мирные переговоры, но на данном этапе для этого нет условий", — резюмировал чиновник.

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