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Моравецкий: Вызов посла Польши – ошибка, чужие интересы не будут преобладать над нашими

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 22:50
Моравецкий: Вызов посла Польши – ошибка, чужие интересы не будут преобладать над нашими - Фото
Матеуш Моравецкий (фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вызов польского посла в украинское Министерство иностранных дел не должен был произойти. Политик заявил, что таких "ошибок" не должно быть, написал он в Twitter.

"Вызов польского посла – представителя страны, единственной оставшейся в Киеве в день вторжения России в Украину, – в украинский МИД не должен был состояться", – заявил Моравецкий.

Он заявил, что таких "ошибок" не должно быть в международной политике, в условиях продолжающейся войны.

Польский премьер напомнил об "огромной поддержке", которую Польша оказывает Украине.

Моравецкий отметил, что Польша всегда будет защищать свое "доброе имя", безопасность, а интересы "ни одной другой страны" никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша.

  • Польский посол в Украине был вызван после заявления представителя президента Польши Марцина Пшидача. Он заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.
  • По результатам встречи с послом представитель МИД Николенко написал, что такие заявления не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. В то же время он заявил, что украино-польская дружба "намного глубже политической целесообразности".
  • Вечером МИД Польши вызвал посла Украины из-за "заявлений представителей украинской власти".

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Артём Джерипа
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