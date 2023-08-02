Климкин о скандале с Польшей: Вызов послов делает приятную услугу Москве

Обмен вызовами послов Польшей и Украиной оказывает "приятную услугу" России, но не повлияет на военную поддержку и Евроатлантическую интеграцию. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эксклюзивном комментарии LIGA.net.

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"Я думаю, как у любых друзей должен быть шанс говорить откровенно. Но не делать из этого формальных символов. Обмен вызовов послов делает нас слабее и приятную услугу Москве", – сказал Климкин.

По его мнению, украинцы и поляки могут обмениваться "откровенными вещами", но не нужно переходить на практику вызовов послов.

"Что касается всех эмоциональных изречений. Я считаю, что каждый должен думать, что отношения – о том, что мы друг без друга российское давление выдержим. Но это будет сложнее и дороже", – отметил экс-чиновник.

Он обратил внимание, что каждый в Украине и Польше, срывающийся на эмоции, должен думать, что есть ощущение солидарности и ответственности.

Климкин добавил, что на такие заявления всегда можно ответить "с иронией или достаточно четко".

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"Я не вижу смысла играть наши отношения вокруг эмоциональных высказываний. Никогда не понимал, когда у нас во время войны натягивают нерв, что мы должны реагировать на эмоции", – отметил он.

По мнению Климкина, такие заявления не помогут на предстоящих выборах ни польским властям, ни оппозиции.

Что касается потенциальных рисков, то он отметил, что Польша не является основным лоббистом пути Украины в ЕС и НАТО.

"Конечно, она нас поддерживает. Но сказать, что от Польши что-то радикально зависит, это однозначно преувеличение. Я говорю это с большим уважением к польским друзьям", – сказал Климкин.

По его мнению, фундаментальных рисков для вооруженной поддержки Украины нет.

Вечером на LIGA.net выйдет большой текст о ситуации между Украиной и Польшей.

Польский посол в Украине был вызван после заявления представителя президента Польши Марцина Пшидача. Он заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.

По результатам встречи с послом представитель МИД Николенко написал, что такие заявления не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. Вечером МИД Польши вызвал посла Украины из-за "заявлений представителей украинской власти".

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что вызов польского посла не должен был произойти, а таких "ошибок" не должно быть.

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