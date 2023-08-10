Спор Польши и Украины. У Дуды говорят, что самое горячее позади

Самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже в прошлом, а к возникновению таких разногласий нужно "подходить спокойно" и работать для их разрешения, сообщил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот. Об этом он рассказал в эфире Польского радио.

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Чиновник сообщил, что представитель польского президента Марцин Пшидач получил "личное приглашение" от Украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

31 июля Пшидач заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.

По словам Шрота, такое приглашение свидетельствует об улучшении отношений.

"Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", – отметил Шрот.

После заявления Пшидача Украина вызвала в МИД посла Польши, последняя ответила зеркально.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что вызов польского посла не должен был произойти, а таких "ошибок" не должно быть.

5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

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