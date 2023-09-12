Центр спротиву: Вагнерівців скеровують до Африки, але вже під новим брендом

У Білорусі ексбойовики терористичної групи Вагнера, які перейшли до так званої приватної військової компанії ТОВ "ГардСервіс", підписують контракти для охорони та участі у бойових діях в Африці. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

ГардСервіс пов’язаний із соратником білоруського диктатора Олександра Лукашенка – Віктором Шейманом, зазначає відомство.

До 2021 року він працював керівником справами диктатора Білорусі.

Білоруські журналісти звинувачували Шеймана та його близьких у тому, що вони мають бізнес-імперію, яка займається контрабандою санкційних продуктів та реекспортом товарів до РФ, видобутком золота в африканському Зімбабве та створила першу в Білорусі приватну охоронну компанію.

Члени білоруського підпілля повідомили ЦНС, що ГардСервіс пропонує найманцям працювати в одній з країн центральної Африки.

Там бойовики мають охороняти об'єкти та навчати місцевих військових, заявили джерела.

Контракт з ГардСервіс підписали ті ексвагнерівці, які не захотіли продовжувати службу в структурі Збройних сил РФ, зазначає відомство.

11 вересня ЦНС повідомив, що диктатор Білорусі створив приватну військову компанію та вербує туди терористів із групи Вагнера.

23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі пасажири, які перебували у літаку, не вижили.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про те, що диктатор Володимир Путін відповідальний за вбивство ватажка терористів Вагнера Євгенаія Пригожина.

Читайте також: Лукашенко заявив, що всі "зеки" ПВК Вагнер загинули в Україні і білорусам нема чого боятися

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.