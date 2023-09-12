RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Центр спротиву: Вагнерівців скеровують до Африки, але вже під новим брендом

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 15:35
Центр спротиву: Вагнерівців скеровують до Африки, але вже під новим брендом - Фото
Вагнерівці у Малі (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Білорусі ексбойовики терористичної групи Вагнера, які перейшли до так званої приватної військової компанії ТОВ "ГардСервіс", підписують контракти для охорони та участі у бойових діях в Африці. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

ГардСервіс пов’язаний із соратником білоруського диктатора Олександра Лукашенка – Віктором Шейманом, зазначає відомство.

До 2021 року він працював керівником справами диктатора Білорусі.

Білоруські журналісти звинувачували Шеймана та його близьких у тому, що вони мають бізнес-імперію, яка займається контрабандою санкційних продуктів та реекспортом товарів до РФ, видобутком золота в африканському Зімбабве та створила першу в Білорусі приватну охоронну компанію.

Члени білоруського підпілля повідомили ЦНС, що ГардСервіс пропонує найманцям працювати в одній з країн центральної Африки.

Там бойовики мають охороняти об'єкти та навчати місцевих військових, заявили джерела.

Контракт з ГардСервіс підписали ті ексвагнерівці, які не захотіли продовжувати службу в структурі Збройних сил РФ, зазначає відомство.

  • 11 вересня ЦНС повідомив, що диктатор Білорусі створив приватну військову компанію та вербує туди терористів із групи Вагнера.
  • 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі пасажири, які перебували у літаку, не вижили.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про те, що диктатор Володимир Путін відповідальний за вбивство ватажка терористів Вагнера Євгенаія Пригожина.

Читайте також: Лукашенко заявив, що всі "зеки" ПВК Вагнер загинули в Україні і білорусам нема чого боятися

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬвійнавагнерівціафрикаВагнер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 