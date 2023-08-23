RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Росії пишуть, що впав літак з Пригожиним усередині. Можливо, збили – відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 20:01
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
оновлено

Російські засоби масової інформації повідомили про падіння у Тверській області літака, який належав ватажку терористичної організації група Вагнера Євгену Пригожину. Росавіація повідомила, що серед пасажирів нібито значився сам Пригожин.

Спочатку РосЗМІ повідомили, що у Бологівському районі у Тверській області розбився бізнес-джет Embraer Legacy.

Пізніше з'явилася інформація, що бортовий номер літака – RA-02795, він збігається з бізнес-джетом, що належить Пригожину.

У мережі опублікували відео падіння літака, яке зняли очевидці. Судячи з коментарів авторів відео, вони припускають, що літак був збитий системою ППО, тому що чули вибух, а літак падав, розвалившись на частини.

За даними МНС РФ, Embraer Legacy виконував рейс Москва – Санкт-Петербург, у літаку перебували 10 осіб, усі вони загинули.

Повідомляється, що тіла загиблих, виявлених на місці падіння літака, сильно понівечені. Щоб їх ідентифікувати потрібна ДНК-експертиза.

У літаку, що розбився на Тверській області, серед пасажирів нібито значився Євген Пригожин, повідомила Росавіація.

21 серпня Пригожин записав відео, на якому стверджував, що знаходиться в Африці.

РосЗМІ пишуть, що повідомлення про смерть Пригожина та ватажка групи Вагнера Дмитра Уткіна наразі неможливо перевірити.

Z-пропагандисти зазначають, що Пригожин міг перебувати на іншому літаку, тому що раніше "з метою конспірації" він регулярно всіх заплутував – нібито реєструвався на один борт, а сідав на інший літак.

РосЗМІ повідомляють, що другий приватний борт Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, що теж належить Пригожину, з номером RA-02748, після знищення засобами ППО першого борту кружляє в небі над Москвою.

ОНОВЛЕНО о 21:25. Слідком РФ відкрив кримінальна справа по факту падіння літака Пригожина за статтею "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Все більше росЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що Пригожин, Уткін та інші командири групи Вагнера нібито все ж таки були на борту літака, що розбився. Також повідомляється, що ніхто не може додзвонитися до Пригожина.

У Росії пишуть, що впав літак з Пригожиним усередині. Можливо, збили – відео

У Росії пишуть, що впав літак з Пригожиним усередині. Можливо, збили – відео

Читайте також: Пригожин в Африці. РФ продовжує активність, ватажок Вагнера не повністю автономен – ГУР

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літакавіакатастрофаЄвген Пригожин
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 