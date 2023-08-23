У Росії пишуть, що впав літак з Пригожиним усередині. Можливо, збили – відео

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Російські засоби масової інформації повідомили про падіння у Тверській області літака, який належав ватажку терористичної організації група Вагнера Євгену Пригожину. Росавіація повідомила, що серед пасажирів нібито значився сам Пригожин.

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Спочатку РосЗМІ повідомили, що у Бологівському районі у Тверській області розбився бізнес-джет Embraer Legacy.

Пізніше з'явилася інформація, що бортовий номер літака – RA-02795, він збігається з бізнес-джетом, що належить Пригожину.

У мережі опублікували відео падіння літака, яке зняли очевидці. Судячи з коментарів авторів відео, вони припускають, що літак був збитий системою ППО, тому що чули вибух, а літак падав, розвалившись на частини.

За даними МНС РФ, Embraer Legacy виконував рейс Москва – Санкт-Петербург, у літаку перебували 10 осіб, усі вони загинули.

Повідомляється, що тіла загиблих, виявлених на місці падіння літака, сильно понівечені. Щоб їх ідентифікувати потрібна ДНК-експертиза.

У літаку, що розбився на Тверській області, серед пасажирів нібито значився Євген Пригожин, повідомила Росавіація.

21 серпня Пригожин записав відео, на якому стверджував, що знаходиться в Африці.

РосЗМІ пишуть, що повідомлення про смерть Пригожина та ватажка групи Вагнера Дмитра Уткіна наразі неможливо перевірити.

Z-пропагандисти зазначають, що Пригожин міг перебувати на іншому літаку, тому що раніше "з метою конспірації" він регулярно всіх заплутував – нібито реєструвався на один борт, а сідав на інший літак.

РосЗМІ повідомляють, що другий приватний борт Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, що теж належить Пригожину, з номером RA-02748, після знищення засобами ППО першого борту кружляє в небі над Москвою.

ОНОВЛЕНО о 21:25. Слідком РФ відкрив кримінальна справа по факту падіння літака Пригожина за статтею "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Все більше росЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що Пригожин, Уткін та інші командири групи Вагнера нібито все ж таки були на борту літака, що розбився. Також повідомляється, що ніхто не може додзвонитися до Пригожина.

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