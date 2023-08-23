В России пишут, что упал самолет с Пригожиным внутри. Возможно, сбили – видео

Российские средства массовой информации сообщили о падении в Тверской области самолета, который принадлежал главарю террористической организации группа Вагнера Евгению Пригожину. Росасвиация сообщила, что среди пассажиров якобы значился сам Пригожин.

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Сначала РосСМИ сообщили, что в Бологовском районе в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy.

Позже появилась информация, что бортовой номер самолета – RA-02795, он совпадает с бизнес-джетом, который принадлежит Пригожину.

В сети опубликовали видео падения самолета, которое сняли очевидцы. Судя по комментариям авторов видео, они предполагают, что самолет был сбит системой ПВО, потому что слышали взрыв, а самолет падал, развалившись на части.

По данным МЧС РФ, Embraer Legacy совершал рейс Москва – Санкт-Петербург, в самолете находились 10 человек, все они погибли.

В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров якобы значился Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.

21 августа Пригожин записал видео, на котором утверждал, что находится в Африке.

РосСМИ пишут, что сообщения о смерти Пригожина и главаря группы Вагнера Дмитрия Уткина, на данный момент невозможно проверить.

Z-пропагандисты отмечают, что Пригожин мог находиться на другом самолете, потому что раньше "в целях конспирации" он регулярно всех запутывал – якобы регистрировался на один борт, а садился на другой самолет.

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