В России пишут, что упал самолет с Пригожиным внутри. Возможно, сбили – видео

Российские средства массовой информации сообщили о падении в Тверской области самолета, который принадлежал главарю террористической организации группа Вагнера Евгению Пригожину. Росасвиация сообщила, что среди пассажиров якобы значился сам Пригожин.
Сначала РосСМИ сообщили, что в Бологовском районе в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy.
Позже появилась информация, что бортовой номер самолета – RA-02795, он совпадает с бизнес-джетом, который принадлежит Пригожину.
В сети опубликовали видео падения самолета, которое сняли очевидцы. Судя по комментариям авторов видео, они предполагают, что самолет был сбит системой ПВО, потому что слышали взрыв, а самолет падал, развалившись на части.
По данным МЧС РФ, Embraer Legacy совершал рейс Москва – Санкт-Петербург, в самолете находились 10 человек, все они погибли.
В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров якобы значился Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.
21 августа Пригожин записал видео, на котором утверждал, что находится в Африке.
РосСМИ пишут, что сообщения о смерти Пригожина и главаря группы Вагнера Дмитрия Уткина, на данный момент невозможно проверить.
Z-пропагандисты отмечают, что Пригожин мог находиться на другом самолете, потому что раньше "в целях конспирации" он регулярно всех запутывал – якобы регистрировался на один борт, а садился на другой самолет.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- В июле вагнеровцы начали прибывать в Беларусь. ГУР сообщало, что задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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