UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России пишут, что упал самолет с Пригожиным внутри. Возможно, сбили – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 20:01
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео

Российские средства массовой информации сообщили о падении в Тверской области самолета, который принадлежал главарю террористической организации группа Вагнера Евгению Пригожину. Росасвиация сообщила, что среди пассажиров якобы значился сам Пригожин.

Сначала РосСМИ сообщили, что в Бологовском районе в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy.

Позже появилась информация, что бортовой номер самолета – RA-02795, он совпадает с бизнес-джетом, который принадлежит Пригожину.

В сети опубликовали видео падения самолета, которое сняли очевидцы. Судя по комментариям авторов видео, они предполагают, что самолет был сбит системой ПВО, потому что слышали взрыв, а самолет падал, развалившись на части.

По данным МЧС РФ, Embraer Legacy совершал рейс Москва – Санкт-Петербург, в самолете находились 10 человек, все они погибли.

В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров якобы значился Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.

21 августа Пригожин записал видео, на котором утверждал, что находится в Африке.

РосСМИ пишут, что сообщения о смерти Пригожина и главаря группы Вагнера Дмитрия Уткина, на данный момент невозможно проверить. 

Z-пропагандисты отмечают, что Пригожин мог находиться на другом самолете, потому что раньше "в целях конспирации" он регулярно всех запутывал – якобы регистрировался на один борт, а садился на другой самолет.

В России пишут, что упал самолет с Пригожиным внутри. Возможно, сбили – видео

В России пишут, что упал самолет с Пригожиным внутри. Возможно, сбили – видео

Читайте также: Пригожин в Африке. РФ продолжает активность, главарь Вагнера не полностью автономен – ГУР

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
авиакатастрофасамолетевгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 