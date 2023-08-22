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Пригожин в Африке. РФ продолжает активность, главарь Вагнера не полностью автономен – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 15:55
Пригожин в Африке. РФ продолжает активность, главарь Вагнера не полностью автономен – ГУР - Фото
Евгений Пригожин (Скриншот по видео)

Ничего нового в видео главаря вагнеровцев Евгения Пригожина в Африке нет, а террористическая группа давно присутствует на этом континенте и сейчас собственно возвращается к своей традиционной активности там. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net. По его словам, Пригожин не действует исключительно автономно, а ГУР будет присутствовать "везде, где этого будут требовать национальные интересы Украины".

"С самого начала так называемого "мятежа", или "марша справедливости" Пригожина и ЧВК Вагнер на Москву, и сразу после так называемых договоренностей через посредничество [беларуского диктатора] Лукашенко были сообщения ГУР и руководителя разведки генерала Буданова о том, что эта ЧВК продолжает свою активность и на африканском направлении", – сказал он.

Он отметил, что РФ будет пробовать и дальше распространять свое присутствие, в том числе и в странах Африки, использовать боевиков группы Вагнера для ослабления стран Запада, европейских стран и использовать этот инструмент как давление на них в контексте, в том числе и российско-украинской войны.

Юсов отметил, что также персонально для Пригожина это собственно бизнес-проект и заработок, потому что, кроме наемничества, ряд проектов, касающихся полезных ископаемых, являются традиционными для террористической группы Вагнера на этом направлении.

"Кроме того, собственно внутрироссийский, внутриполитический контекст для Пригожина абсолютно не закрыт, и в этой истории мы его еще обязательно увидим", – сообщил он.

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Журналист LIGA.net спросил у представителя ГУР, кто является куратором Пригожина в российской элите.

По словам Юсова, ГУР точно может говорить о том, что Пригожин не действует исключительно автономно, хотя и в этой ситуации с Африкой показал себя как "субъект, а не только объект", в отличие от террориста Игоря Гиркина.

По мнению представителя ГУР, на данном этапе лучше воздержаться от конкретных фамилий в элите РФ, поскольку этот процесс еще развивается и развивается в динамике.

На вопрос, будет ли противодействовать ГУР вагнеровцам в Африке, Юсов отметил, что ведомство будет присутствовать "везде, где этого будут требовать национальные интересы Украины".

"ГУР собственно отвечает за действия врага, как на его территории, так и по всему миру. Поэтому ГУР будет присутствовать везде, где этого будут требовать национальные интересы Украины, как в рамках взаимодействия с нашими партнерами, в рамках международного сотрудничества, так и в контексте противодействия российской агрессии", – подытожил он.

  • На LIGA.net вышел обширный текст о том, как Россия создает пояс нестабильности в Африке и как в объятия российского диктатора Путина и Пригожина может попасть страна Нигер.
  • В палате общин парламента Великобритании объявили доклад, согласно которому работа правительства страны по противодействию международным операциям боевиков группы Вагнера неэффективна. " Откуда уходит Запад, туда приходит Вагнер", – отметила соавтор доклада.
  • В ГУР назвали "самоубийственной" возможную попытку террористов Вагнера атаковать Польшу из Беларуси.

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Артём Джерипа
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