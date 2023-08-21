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В ГУР объяснили, почему Запад не ликвидирует Путина: Спецслужбы России эффективнее армии

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 18:36
В ГУР объяснили, почему Запад не ликвидирует Путина: Спецслужбы России эффективнее армии - Фото
Андрей Юсов (скриншот с видео)

Западные спецслужбы не могут ликвидировать российского диктатора Владимира Путина потому, что РФ остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности, а они работают "эффективнее" российской армии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью СМИ "Українські новини".

"Россия остается большим по территории государством с разветвленной сетью спецслужб и различных структур безопасности. Спецслужбы РФ работают эффективнее, чем российская армия. Денег на собственную безопасность диктатура вовсе не жалеет", – сказал он.

По словам Юсова, можно говорить о такой ликвидации теоретически, но с практической точки зрения это "непростая задача".

Он отметил, что ГУР знает о таких попытках, но не будет об этом говорить.

На вопрос, долго ли осталось жить Путину, Юсов ответил, что физическое существование диктатора "мало кого интересует", а стратегически его режим "обречен, как и современная форма существования РФ".

"Да, есть информация о его тяжелых заболеваниях и его двойниках, которые применяются. Конечно, это все надо учитывать. Но Украина очень заинтересована, чтобы оригинальный Путин, если он до сих пор жив, оказался на скамье подсудимых во время проведения международного трибунала", – сказал он.

Относительно сомнений о физическом существовании Путина, Юсов ответил, что при активном использовании технологии двойников в нее "можно играть активно и как угодно".

Однако нужно "убедиться и удостовериться", отметил он.

  • Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что западные страны не планируют сменять режим диктатора Путина.
  • По словам начальника ГУР Буданова, в России уже знают об украинских источниках в окружении российского диктатора Путина и проводят проверки, которые не приводят к правильным результатам.
  • Заместитель начальника ГУР пояснил, что министр обороны РФ Шойгу вряд ли смог бы занимать высшую должность в России, хотя и может иметь высокие амбиции.

Читайте также: Украинские СМИ разнесли фейк врага о подрыве Запорожской АЭС и испугали людей. Реакция ГУР

Артём Джерипа
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