Шольц: Мы не планируем смену режима Путина, не решаем, кто и где сидит. Но он боится

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны не планируют смену режима диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил во время выступления в формате Augsburger Allgemeine Live, цитирует его Deutsche Welle.

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По его словам, Германия и Запад не планируют менять режим Путина, однако в Кремле боятся, что план именно таков.

"Кто где сидит, мы не решаем", — сказал Шольц.

Он отметил, что Путину "придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз".

"Как сообщество открытых обществ, либеральных демократий — и некоторым образом надеяться, что свобода — это не вирус. Но ответственность за свою диктатуру несет только он сам, это — не наша тема", — резюмировал канцлер.

Германия пока опровергает возможность поставок ракет Taurus Украине.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов-разведчиков Luna NG. Об их характеристиках LIGA.net писала здесь.

"Не голуби мира, а падшие ангелы". Шольц резко ответил противникам поставок оружия Украине.

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