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Шольц: Мы не планируем смену режима Путина, не решаем, кто и где сидит. Но он боится

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 09:28
Шольц: Мы не планируем смену режима Путина, не решаем, кто и где сидит. Но он боится - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны не планируют смену режима диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил во время выступления в формате Augsburger Allgemeine Live, цитирует его Deutsche Welle.

По его словам, Германия и Запад не планируют менять режим Путина, однако в Кремле боятся, что план именно таков. 

"Кто где сидит, мы не решаем", — сказал Шольц.

Он отметил, что Путину "придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз". 

"Как сообщество открытых обществ, либеральных демократий — и некоторым образом надеяться, что свобода — это не вирус. Но ответственность за свою диктатуру несет только он сам, это — не наша тема", — резюмировал канцлер. 

  • Германия пока опровергает возможность поставок ракет Taurus Украине.
  • Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов-разведчиков Luna NG. Об их характеристиках LIGA.net писала здесь.
  • "Не голуби мира, а падшие ангелы". Шольц резко ответил противникам поставок оружия Украине. 

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Дмитрий Гриниченко
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