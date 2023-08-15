Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов Luna NG: характеристики

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов-разведчиков Luna NG. В компании отметили, что поставить беспилотники планируют в течение 2023 года.

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Стоимость контракта не объявляется, однако в сообщении содержится намек на то, что сумма "чуть больше 10 млн евро".

Несколько дней назад о вероятности поставок концерном дронов Luna NG в Украину заговорили журналисты немецкого издания Bild, ссылаясь на собственные источники. Медийщики писали, что модель дронов, которую Rheinmetall планирует передать Украине, отличается от предыдущей, превосходя ее по всем основным параметрам.

Новую модель БпЛА Luna NG можно использовать как для разведки, так и для развертывания сети LTE, перехвата или глушения связи.

"Опыт, накопленный во время войны в Украине, показывает, насколько важны могут быть результаты разведки в режиме реального времени на оперативном уровне. Именно это и является целью LUNA NG", – говорится в сообщении Rheinmetall.

Максимальный взлетный вес беспилотника 100 кг, скорость полета – 80-150 км/ч.

На сайте указано, что время полета данных беспилотников составляет более 12 часов (предварительный вариант – до восьми часов). Аппарат способен выполнять задания на расстоянии до 300 километров (предыдущая модель – до 100 километров).

В комплект поставки входит наземная станция управления, катапульта, сетка для ловли беспилотников, ремонтное оборудование, а также несколько БПЛА. Все оборудование можно разместить на грузовике MAN HX.

Rheinmetall стал одним из важнейших поставщиков оружия для Украины. В начале августа стало известно, что компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems и готовится передать часть из них Украине.

В конце июля стало известно, что Rheinmetall передаст ВСУ еще две системы ПВО Skynex очень малого радиуса действия.

Также ВСУ получат от Rheinmetall 300 000 снарядов для зениток Gepard.

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