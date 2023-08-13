Rheinmetall передаст Украине новейшие дроны-разведчики

Немецкая оружейная компания Rheinmetall собирается до конца года передать Украине новые дроны Luna NG, впервые представленные только весной. Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники Bild.

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Это дрон-разведчик, превосходящий предыдущую модель Luna по всем основным характеристикам. Такие дроны можно использовать как для разведки, так и для развертывания сети LTE, перехвата или глушения связи.

В комплект поставки входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 кг, время полета составляет до восьми часов. Аппарат способен выполнять задания на расстоянии до 100 километров и на высоте до пяти километров, говорится на сайте Rheinmetall.

Luna NG также имеет версию, способную нести вооружение, однако она не будет поставляться Украине, пишет Bild.

Стоимость контракта и количество передаваемых Украине дронов не раскрываются.

Rheinmetall стал одним из важнейших поставщиков оружия для Украины. В начале августа стало известно, что компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems и готовится передать часть из них Украине.

В конце июля стало известно, что Rheinmetall передаст ВСУ еще две системы ПВО Skynex очень малого радиуса действия.

Также ВСУ получат от Rheinmetall 300 000 снарядов для зениток Gepard .

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