Rheinmetall передаст Украине новейшие дроны-разведчики
Немецкая оружейная компания Rheinmetall собирается до конца года передать Украине новые дроны Luna NG, впервые представленные только весной. Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники Bild.
Это дрон-разведчик, превосходящий предыдущую модель Luna по всем основным характеристикам. Такие дроны можно использовать как для разведки, так и для развертывания сети LTE, перехвата или глушения связи.
Die Rheinmetall Combat Drone ist der Gamechanger zum Schutz eigener Truppen und zur Bekämpfung taktisch relevanter Ziele.— Rheinmetall (@RheinmetallAG) April 19, 2023
https://t.co/DYGSh7iA9q #Rheinmetall #Combat #Drone #UAS #Drohne #Military #Defence #Combatdrone pic.twitter.com/v8t5o96sQs
В комплект поставки входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 кг, время полета составляет до восьми часов. Аппарат способен выполнять задания на расстоянии до 100 километров и на высоте до пяти километров, говорится на сайте Rheinmetall.
Luna NG также имеет версию, способную нести вооружение, однако она не будет поставляться Украине, пишет Bild.
Стоимость контракта и количество передаваемых Украине дронов не раскрываются.
- Rheinmetall стал одним из важнейших поставщиков оружия для Украины. В начале августа стало известно, что компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems и готовится передать часть из них Украине.
- В конце июля стало известно, что Rheinmetall передаст ВСУ еще две системы ПВО Skynex очень малого радиуса действия.
- Также ВСУ получат от Rheinmetall 300 000 снарядов для зениток Gepard .
Комментарии