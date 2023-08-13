Rheinmetall передасть Україні новітні дрони-розвідники

Німецька збройова компанія Rheinmetall збирається до кінця року передати Україні новітні дрони Luna NG, вперше представлені лише навесні. Про це повідомила з посиланням на власні джерела Bild.

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Це дрон-розвідник, який перевершує попередню модель Luna за всіма основними характеристиками. Такі дрони можна використовувати як для розвідки, так і для розгортання мережі LTE, перехоплення чи глушіння зв'язку.

У комплекти постачання входять наземна станція керування з кількома безпілотниками та стартова катапульта. Безпілотник важить 40 кілограмів, час польоту становить до восьми годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 км та на висоті до 5 км, йдеться на сайті Rheinmetall.

Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте вона не постачатиметься Україні, пише Bild.

Вартість контракту і кількість дронів, що передаються Україні, не розкриваються.

Rheinmetall стала одним з найважливіших постачальників зброї для України. На початку серпня стало відомо, що компанія придбала 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems і готується передати частину з них Україні.

У кінці липня стало відомо, що Rheinmetall передасть ЗСУ ще дві системи ППО Skynex дуже малого радіуса дії.

Також ЗСУ отримають від Rheinmetall 300 000 снарядів для зеніток Gepard.

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