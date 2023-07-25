Rheinmetall передасть ЗСУ ще дві системи ППО Skynex дуже малого радіуса дії
Компанія Rheinmetall Збройним Силам України має передати ще дві системи протиповітряної оборони Skynex. Про це повідомляє сайт компанії.
Як зазначається, у другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex та боєприпаси для них.
"Системи Skynex будуть встановлені на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8", – повідомили у Rheinmetall.
За інформацією виробника, Skynex призначений для операцій ППО дуже малого радіуса дії, де керовані ракети є малоефективними.
Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме з цією метою, обходиться значно дешевше, ніж порівняні системи на базі керованих ракет.
Наголошується, що на 35-мм снаряди неможливо впливати або відхиляти їх засобами радіоелектронної протидії.
Дивіться, як Skynex нещадно збиває дрони.
- 26 квітня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.
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