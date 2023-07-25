Rheinmetall передасть ЗСУ ще дві системи ППО Skynex дуже малого радіуса дії

Компанія Rheinmetall Збройним Силам України має передати ще дві системи протиповітряної оборони Skynex. Про це повідомляє сайт компанії.

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Як зазначається, у другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex та боєприпаси для них.

"Системи Skynex будуть встановлені на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8", – повідомили у Rheinmetall.

За інформацією виробника, Skynex призначений для операцій ППО дуже малого радіуса дії, де керовані ракети є малоефективними.

Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме з цією метою, обходиться значно дешевше, ніж порівняні системи на базі керованих ракет.

Наголошується, що на 35-мм снаряди неможливо впливати або відхиляти їх засобами радіоелектронної протидії.

Дивіться, як Skynex нещадно збиває дрони.

ДОВІДКА. Skynex – зенітно-артилерійський комплекс, розроблений на виробництві компанії Rheinmetall. Систему презентували у листопаді 2021 року. Належить до ППО малого радіуса дії. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, що має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-діапазону, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі.

26 квітня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

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