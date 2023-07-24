ATACMS дозволив би знищувати російські ракетні комплекси та кораблі в портах – ЗСУ

Далекобійні ракетні системи ATACMS дозволили б Україні знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що стоять у портах. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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Комплекс ATACMS здатний знищувати перш за все наземні цілі, сказав він.

"Тобто крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи [ворога], щоб знищувати їх ефективно", – зауважив Ігнат.

На його думку, така інформація є в Сил оборони, тому завдяки ATACMS можливо було б знищувати берегові ракетні комплекси росіян та кораблі, що перебувають у портах.

Раніше Ігнат пояснив LIGA.net, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки у Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

23 липня країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Одесі, це спричинило жертви серед місцевих мешканців та руйнування.

Того дня повітряним силам вдалось знищити 9 з 19 ракет окупантів. Росіяни використали ракети п'ятьох різних типів. Зокрема, крилаті надзвукові протикорабельні ракети "Онікс" наземного базування, ракети повітряного базування Х-22 та ракети "Калібр", ймовірно, запущені з підводного човна.

The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що в адміністрації президента США не відбулося жодних змін та не було жодної предметної дискусії з приводу постачання Україні ATACMS протягом декількох місяців, попри очікування суспільства.

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