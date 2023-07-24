ATACMS дозволив би знищувати російські ракетні комплекси та кораблі в портах – ЗСУ
Далекобійні ракетні системи ATACMS дозволили б Україні знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що стоять у портах. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.
Комплекс ATACMS здатний знищувати перш за все наземні цілі, сказав він.
"Тобто крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи [ворога], щоб знищувати їх ефективно", – зауважив Ігнат.
На його думку, така інформація є в Сил оборони, тому завдяки ATACMS можливо було б знищувати берегові ракетні комплекси росіян та кораблі, що перебувають у портах.
Раніше Ігнат пояснив LIGA.net, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки у Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.
- 23 липня країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Одесі, це спричинило жертви серед місцевих мешканців та руйнування.
- Того дня повітряним силам вдалось знищити 9 з 19 ракет окупантів. Росіяни використали ракети п'ятьох різних типів. Зокрема, крилаті надзвукові протикорабельні ракети "Онікс" наземного базування, ракети повітряного базування Х-22 та ракети "Калібр", ймовірно, запущені з підводного човна.
- The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що в адміністрації президента США не відбулося жодних змін та не було жодної предметної дискусії з приводу постачання Україні ATACMS протягом декількох місяців, попри очікування суспільства.
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