США і НАТО можуть захистити кораблі з українським зерном – ексадмірал Ставрідіс

НАТО та Сполучені штати могли б супроводжувати у морі вантажі з українським зерном і вони мають можливості для цього, вважає адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс. Про це колишній Верховний головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі розповів в інтерв'ю для Foreign Policy.

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Він зазначив, що в США та Альянсу є "достатньо можливостей" для такого супроводження, враховуючи три великі країни НАТО у Чорному морі: Румунію, Болгарію і Туреччину.

"З чітко висловленими попередженнями російському Чорноморському флоту, НАТО слід відкрити вогонь у відповідь, якщо російський військовий корабель атакує корабель, який транспортує зерно", – сказав він.

Ставрідіс зауважив, що корабель-перевізник зерна, по суті, є гуманітарним судном, що працює в міжнародних водах.

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