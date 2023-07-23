США і НАТО можуть захистити кораблі з українським зерном – ексадмірал Ставрідіс
НАТО та Сполучені штати могли б супроводжувати у морі вантажі з українським зерном і вони мають можливості для цього, вважає адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс. Про це колишній Верховний головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі розповів в інтерв'ю для Foreign Policy.
Він зазначив, що в США та Альянсу є "достатньо можливостей" для такого супроводження, враховуючи три великі країни НАТО у Чорному морі: Румунію, Болгарію і Туреччину.
"З чітко висловленими попередженнями російському Чорноморському флоту, НАТО слід відкрити вогонь у відповідь, якщо російський військовий корабель атакує корабель, який транспортує зерно", – сказав він.
Ставрідіс зауважив, що корабель-перевізник зерна, по суті, є гуманітарним судном, що працює в міжнародних водах.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вже 19 липня РФ заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України. Українське оборонне відомство дзеркально пригрозило РФ на погрози судам у морі.
- Впродовж наступних днів окупанти п'ять ночей масовано атакували Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Уночі проти 23 липня унаслідок російської атаки постраждали місцеві мешканці, повідомлялось про загиблу людину. Також руйнувань зазнали будівлі в історичному центрі Одеси.
- 26 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО щодо ситуації у Чорному морі.
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