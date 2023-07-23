Рада Україна-НАТО збереться через ситуацію в Чорному морі
23.07.2023, 12:10
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)
Рада Україна-НАТО збереться 26 липня через ситуацію в Чорному морі. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на коментар речниці НАТО Оани Лунгеску для dpa.
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Сторони зустрінуться для проведення консультацій щодо "останніх подій" та обговорення транспортування українського зерна через Чорне море, повідомила Лунгеску.
Зустріч відбудеться на рівні послів, зазначила вона.
Учора 22 липня президент Зеленський попросив генсека НАТО Столтенберга невідкладно скликати цей орган через агресивні кроки Росії в Чорному морі.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вже 19 липня РФ заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України. Українське оборонне відомство дзеркально пригрозило РФ на погрози судам у морі.
- Впродовж наступних днів окупанти п'ять ночей масовано атакували Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Унаслідок атак по місту й області також були постраждалі серед цивільних.
- Уночі проти 23 липня країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Одесі, це спричинило жертви серед місцевих мешканців та руйнування.
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