Рада Україна-НАТО збереться через ситуацію в Чорному морі

Рада Україна-НАТО збереться 26 липня через ситуацію в Чорному морі. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на коментар речниці НАТО Оани Лунгеску для dpa.

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Сторони зустрінуться для проведення консультацій щодо "останніх подій" та обговорення транспортування українського зерна через Чорне море, повідомила Лунгеску.

Зустріч відбудеться на рівні послів, зазначила вона.

Учора 22 липня президент Зеленський попросив генсека НАТО Столтенберга невідкладно скликати цей орган через агресивні кроки Росії в Чорному морі.

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