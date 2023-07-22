Зеленський скликає засідання Ради Україна-НАТО через дії Росії у Чорному морі

Президент Володимир Зеленський попросив генсека НАТО Єнса Столтенберга невідкладно скликати раду Україна-НАТО через агресивні кроки Росії в Чорному морі. Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

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У відеозверненні президент сказав, що доніс Столтенбергу ризики, які несе зрив "зернової угоди".

"Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що безпекову кризу в Чорному морі можна подолати.

ДОВІДКА. Створення Ради Україна-НАТО було погоджено 12 липня на саміті Альянсу у Вільнюсі. Як тоді пояснив Столтенберг, Рада Україна-НАТО буде кардинально відрізнятися від однойменної . Створення Ради Україна-НАТО було погоджено 12 липня на саміті Альянсу у Вільнюсі. Як тоді пояснив Столтенберг, Рада Україна-НАТО буде кардинально відрізнятися від однойменної комісії та фактично замінить її. Відмінність Ради від комісії полягає в тому, що у межах Ради Україна та її союзники ухвалюватимуть рішення на рівних.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вже 19 липня РФ заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Протягом останніх трьох днів російські загарбники масово обстрілюють Одесу та інші українські міста. Внаслідок атаки окупантів 20 липня в Одесі та Миколаєві були постраждалі та загиблі.

Вдень 21 липня РФ завдала чергового удару по Одеській області. Повідомлялося про вибухи та пуски російських протикорабельних ракет "Онікс".

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