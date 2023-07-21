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Зеленський та Ердоган обговорили можливість продовження зернової ініціативи

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 21:56
Зеленський та Ердоган обговорили можливість продовження зернової ініціативи - Фото
Ердоган та Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, в якій вони скоординували зусилля щодо відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи.

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"Скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу", – написав президент.

Крім того, Зеленський та Ердоган обговорили реалізацію "формули миру" та повернення українських в'язнів, зокрема кримських татар.

Президент також подякував турецькому колезі "за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію щодо членства України в НАТО".

Сергій Бережний
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