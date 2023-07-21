Зеленський та Ердоган обговорили можливість продовження зернової ініціативи

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, в якій вони скоординували зусилля щодо відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи.

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"Скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу", – написав президент.

Крім того, Зеленський та Ердоган обговорили реалізацію "формули миру" та повернення українських в'язнів, зокрема кримських татар.

Президент також подякував турецькому колезі "за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію щодо членства України в НАТО".

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вже 19 липня РФ заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Протягом останніх трьох днів російські загарбники масово обстрілюють Одесу та інші українські міста. Внаслідок атаки окупантів 20 липня в Одесі та Миколаєві були постраждалі та загиблі.

Вдень 21 липня РФ завдала чергового удару по Одеській області. Повідомлялося про вибухи та пуски російських протикорабельних ракет "Онікс".

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