Зеленский и Эрдоган обсудили возможность продления зерновой инициативы
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором они скоординировали усилия по возобновлению действия Черноморской зерновой инициативы.
"Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу", – написал президент.
Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудили реализацию "формулы мира" и возвращение украинских заключенных, в том числе крымских татар.
Президент также поблагодарил турецкого коллегу "за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию относительно членства Украины в НАТО".
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Уже 19 июля РФ заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
- В течение последних трех дней российские захватчики массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. В результате атаки оккупантов 20 июля в Одессе и Николаеве были пострадавшие и погибшие.
- Днем 21 июля РФ нанесла очередной удар по Одесской области. Сообщалось о взрывах и пусках российских противокорабельных ракет "Оникс".
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