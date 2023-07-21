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Зеленский и Эрдоган обсудили возможность продления зерновой инициативы

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 21:56
Зеленский и Эрдоган обсудили возможность продления зерновой инициативы - Фото
Эрдоган и Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором они скоординировали усилия по возобновлению действия Черноморской зерновой инициативы. 

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"Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу", – написал президент.

Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудили реализацию "формулы мира" и возвращение украинских заключенных, в том числе крымских татар.

Президент также поблагодарил турецкого коллегу "за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию относительно членства Украины в НАТО".

Сергей Бережной
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