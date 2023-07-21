РФ снова атакует Одесскую область. ВСУ предупредили о пусках ракет "Оникс", звучали взрывы
В Одесской области днем 21 июля прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе. Об этом сообщил источник LIGA.net, которые находится в регионе.
Взрывы в области прозвучали около 11:00.
В 10:57 командование Воздушных сил предупредило о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" из временно оккупированного Крыма.
Два разных источника сообщил о звуках взрывов в Черноморске и Затоке.
В Одессе тихо.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.
ОБНОВЛЕНО в 11:20. ВС сообщили о повторных пусках "Ониксов".
Недавно спикер ВС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщил, что для противодействия российским ракетам типа "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые комплексы.
- Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.
- 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
- 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.
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