Повітряні сили: Росія вдарила ракетами "Онікс" на південь від Одеси, до чотирьох прильотів

В Одеській області вдень 21 липня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу. Про це повідомило джерело LIGA.net, які перебуває у регіоні.

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Вибухи в області пролунали близько 11:00.

О 10:57 командування Повітряних сил попередило про запуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" із тимчасово окупованого Криму.

Два різні джерела повідомили про звуки вибухів в Чорноморську та Затоці.

В Одесі тихо.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО об 11:20. ПС повідомили про повторні пуски "Оніксів".

ОНОВЛЕНО о 12:33. Спікер ПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що з 10:00 росіяни завдали щонайменше до чотирьох ударів "Оніксами" на південь від Одеси.

Нещодавно Ігнат у коментарі LIGA.net повідомив, що для протидії російським ракетам типу "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові комплекси.

ДОВІДКА. П-800 "Онікс" – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії для ураження надводних військово-морських угруповань, поодиноких кораблів і наземної інфраструктури в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Двигун працює на авіагасі. Довжина ракети від 6,1 до 8 м, діаметр – 67 см, маса на старті – 3 т. Дальність – 300-800 км. Максимальна швидкість – майже 900 м/с. Висота польоту на маршовій ділянці – до 14 км, на кінцевій – 10-15 м. Маса бойової частини – від 200 до 300 кг.

Останні три дні російські окупанти масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136.

19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".

20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

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