Повітряні сили: Росія вдарила ракетами "Онікс" на південь від Одеси, до чотирьох прильотів
В Одеській області вдень 21 липня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу. Про це повідомило джерело LIGA.net, які перебуває у регіоні.
Вибухи в області пролунали близько 11:00.
О 10:57 командування Повітряних сил попередило про запуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" із тимчасово окупованого Криму.
Два різні джерела повідомили про звуки вибухів в Чорноморську та Затоці.
В Одесі тихо.
Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.
ОНОВЛЕНО об 11:20. ПС повідомили про повторні пуски "Оніксів".
ОНОВЛЕНО о 12:33. Спікер ПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що з 10:00 росіяни завдали щонайменше до чотирьох ударів "Оніксами" на південь від Одеси.
Нещодавно Ігнат у коментарі LIGA.net повідомив, що для протидії російським ракетам типу "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові комплекси.
- Останні три дні російські окупанти масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136.
- 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".
- 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.
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