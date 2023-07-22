Зеленский созывает заседание Совета Украина-НАТО из-за действий России в Черном море
22.07.2023, 22:14
Владимир Зеленский (Скриншот)
Президент Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга безотлагательно созвать Совет Украина-НАТО из-за агрессивных шагов России в Черном море. Об этом он сообщил в вечернем обращении.
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В видеообращении президент сказал, что донес Столтенбергу риски, несущие срыв "зернового соглашения".
"Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится", – сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что кризис безопасности в Черном море можно преодолеть.
СПРАВКА. Создание Совета Украина-НАТО было согласовано 12 июля на саммите Североатлантического союза в Вильнюсе. Как тогда объяснил Столтенберг, Совет Украина-НАТО будет кардинально отличаться от одноименной комиссии и фактически заменит ее. Отличие Совета от комиссии состоит в том, что в рамках совета Украина и его союзники будут принимать решения на равных.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Уже 19 июля РФ заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
- В последние три дня российские захватчики массово обстреливают Одессу и другие украинские города. В результате атаки оккупантов 20 июля в Одессе и Николаеве были пострадавшие и погибшие.
- Днем 21 июля РФ нанесла очередной удар по Одесской области. Сообщалось о взрывах и запусках российских противокорабельных ракет "Оникс".
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