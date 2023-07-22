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Зеленский созывает заседание Совета Украина-НАТО из-за действий России в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 22:14
Зеленский созывает заседание Совета Украина-НАТО из-за действий России в Черном море - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга безотлагательно созвать Совет Украина-НАТО из-за агрессивных шагов России в Черном море. Об этом он сообщил в вечернем обращении.

В видеообращении президент сказал, что донес Столтенбергу риски, несущие срыв "зернового соглашения".

"Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что кризис безопасности в Черном море можно преодолеть.

СПРАВКА. Создание Совета Украина-НАТО было согласовано 12 июля на саммите Североатлантического союза в Вильнюсе. Как тогда объяснил Столтенберг, Совет Украина-НАТО будет кардинально отличаться от одноименной комиссии и фактически заменит ее. Отличие Совета от комиссии состоит в том, что в рамках совета Украина и его союзники будут принимать решения на равных.

Читайте также: Зеленский и Эрдоган обсудили возможность продолжения зерновой инициативы

Милана Головань
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