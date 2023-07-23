Совет Украина-НАТО соберется из-за ситуации в Черном море

Совет Украина-НАТО соберется 26 июля из-за ситуации в Черном море. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комментарий пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску для dpa.

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Стороны встретятся для проведения консультаций по последним событиям и обсуждению транспортировки украинского зерна через Черное море, сообщила Лунгеску.

Встреча состоится на уровне послов, отметила она.

Вчера 22 июля президент Зеленский попросил генсека НАТО Столтенберга безотлагательно созвать этот орган из-за агрессивных шагов России в Черном море.

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