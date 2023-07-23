Совет Украина-НАТО соберется из-за ситуации в Черном море
23.07.2023, 12:10
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)
Совет Украина-НАТО соберется 26 июля из-за ситуации в Черном море. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комментарий пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску для dpa.
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Стороны встретятся для проведения консультаций по последним событиям и обсуждению транспортировки украинского зерна через Черное море, сообщила Лунгеску.
Встреча состоится на уровне послов, отметила она.
Вчера 22 июля президент Зеленский попросил генсека НАТО Столтенберга безотлагательно созвать этот орган из-за агрессивных шагов России в Черном море.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе. Уже 19 июля РФ заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.
- В течение следующих дней оккупанты пять ночей массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. В результате атак по городу и области также были пострадавшие среди гражданских.
- Ночью против 23 июля страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Одессе, что привело к жертвам среди местных жителей и разрушениям.
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