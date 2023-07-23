США и НАТО могут защитить корабли с украинским зерном – экс-адмирал Ставридис
НАТО и Соединенные штаты могли бы сопровождать в море грузы с украинским зерном и у них есть возможности для этого, считает адмирал США в отставке Джеймс Ставридис. Об этом бывший Верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе рассказал в интервью для Foreign Policy.
Он отметил, что у США и Альянса есть "достаточно возможностей" для такого сопровождения, учитывая три больших страны НАТО в Черном море: Румынию, Болгарию и Турцию.
"С четко высказанными предупреждениями российскому Черноморскому флоту, НАТО следует открыть ответный огонь, если российский военный корабль атакует корабль, транспортирующий зерно", – сказал он.
Ставридис отметил, что корабль-перевозчик зерна по сути является гуманитарным судном, работающим в международных водах.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе. Уже 19 июля РФ заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.
- В течение следующих дней оккупанты пять ночей массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. В ночь на 23 июля в результате российской атаки пострадали местные жители, сообщалось о погибшем человеке. Также разрушения подверглись зданию в историческом центре Одессы.
- 26 июня состоится заседание Совета Украина-НАТО по ситуации в Черном море.
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