США и НАТО могут защитить корабли с украинским зерном – экс-адмирал Ставридис

НАТО и Соединенные штаты могли бы сопровождать в море грузы с украинским зерном и у них есть возможности для этого, считает адмирал США в отставке Джеймс Ставридис. Об этом бывший Верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе рассказал в интервью для Foreign Policy.

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Он отметил, что у США и Альянса есть "достаточно возможностей" для такого сопровождения, учитывая три больших страны НАТО в Черном море: Румынию, Болгарию и Турцию.

"С четко высказанными предупреждениями российскому Черноморскому флоту, НАТО следует открыть ответный огонь, если российский военный корабль атакует корабль, транспортирующий зерно", – сказал он.

Ставридис отметил, что корабль-перевозчик зерна по сути является гуманитарным судном, работающим в международных водах.

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