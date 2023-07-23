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США и НАТО могут защитить корабли с украинским зерном – экс-адмирал Ставридис

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 13:06
США и НАТО могут защитить корабли с украинским зерном – экс-адмирал Ставридис - Фото
Джеймс Ставридис (Фото: EPA)

НАТО и Соединенные штаты могли бы сопровождать в море грузы с украинским зерном и у них есть возможности для этого, считает адмирал США в отставке Джеймс Ставридис. Об этом бывший Верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе рассказал в интервью для Foreign Policy.

Он отметил, что у США и Альянса есть "достаточно возможностей" для такого сопровождения, учитывая три больших страны НАТО в Черном море: Румынию, Болгарию и Турцию.

"С четко высказанными предупреждениями российскому Черноморскому флоту, НАТО следует открыть ответный огонь, если российский военный корабль атакует корабль, транспортирующий зерно", – сказал он.

Ставридис отметил, что корабль-перевозчик зерна по сути является гуманитарным судном, работающим в международных водах.

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Артём Джерипа
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