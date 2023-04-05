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Адмирал Ставридис: Путин – ужасный стратег, вступление Финляндии в НАТО – кошмар для него

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05.04.2023, 14:57
Адмирал Ставридис: Путин – ужасный стратег, вступление Финляндии в НАТО – кошмар для него - Фото
Джеймс Ставридис (Фото:EPA)

Бывший Верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис назвал вступление Финляндии в НАТО "кошмаром" российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, страна сможет усилить позиции Альянса, рассказал он Polska Agencja Prasowa.

По словам Ставридиса, во время холодной войны Финляндия являлась "символом нейтралитета и влияния России", а после вступления в НАТО "станет символом поражения России".

"Я рад приветствовать Финляндию в качестве новейшего члена Альянса. Это также показывает, насколько ужасным стратегом является Владимир Путин. Для него кошмар, что такое сильное и дееспособное государство может стать полноправным участником организации", – сказал военный в отставке.

По мнению Ставридиса, вступление Финляндии в НАТО усиливает Альянс не только в политическом и символическом смысле, но и в военном. Финские солдаты пользуются "большой репутацией" в Европе и привносят значительные возможности в Альянс.

Экс-чиновник также выразил надежду на то, что Украина тоже вступит в НАТО, назвал этот вариант "совершенно реалистичной возможностью". Однако путь Украины в НАТО, вероятно, будет сложнее финского, говорит он.

  • 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО.
  • На июльском саммите НАТО могут объявить об усилении поддержки Украины, но оставят требования реформ, пишет Euractiv.

Читайте также: Маловероятно, что НАТО разместит оборонные структуры в Финляндии – Bloomberg

Артем Джеріпа
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Украина война владимир путин нато Финляндия Джеймс Ставридис
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