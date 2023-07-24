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ATACMS позволил бы уничтожать российские ракетные комплексы и корабли в портах – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 09:15
ATACMS позволил бы уничтожать российские ракетные комплексы и корабли в портах – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот с видео)

Дальнобойные ракетные системы ATACMS позволили бы Украине уничтожать российские береговые ракетные комплексы и стоящие в портах корабли. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Комплекс ATACMS способен уничтожать, прежде всего, наземные цели, сказал он.

"То есть, кроме того, чтобы его иметь, надо иметь данные разведки, надо понимать, где находятся те системы [врага], чтобы уничтожать их эффективно", – отметил Игнат.

По его мнению, такая информация есть у Сил обороны, поэтому благодаря ATACMS можно было бы уничтожать береговые ракетные комплексы россиян и находящиеся в портах корабли.

Ранее Игнат объяснил LIGA.net, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.
  • 23 июля страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Одессе, что повлекло за собой жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В тот день воздушным силам удалось уничтожить 9 из 19 ракет оккупантов. Россияне использовали ракеты пяти разных типов. В частности, крылатые сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" наземного базирования, ракеты воздушного базирования Х-22 и ракеты "Калибр", вероятно, запущены с подлодки.
  • The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщило, что в администрации президента США не произошло никаких изменений и не было никакой предметной дискуссии по поводу поставки Украине ATACMS в течение нескольких месяцев, несмотря на ожидания общества.

Читайте также: США и НАТО могут защитить корабли с украинским зерном – экс-адмирал Ставридис

Артём Джерипа
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