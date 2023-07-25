Rheinmetall передаст ВСУ еще две системы ПВО Skynex очень малого радиуса действия

Компания Rheinmetall Вооруженным Силам Украины передаст еще две системы противовоздушной обороны Skynex. Об этом сообщается на сайте компании.

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Как отмечается, во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex и боеприпасы для них.

"Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8", – сообщили в Rheinmetall.

По информации производителя, Skynex предназначен для операций ПВО очень малого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.

Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле, чем сопоставимые системы на базе управляемых ракет.

Подчеркивается, что на 35-мм снаряды невозможно воздействовать или отклонять их средствами радиоэлектронного противодействия.

Смотрите, как Skynex беспощадно сбивает дроны.

СПРАВКА. Skynex – зенитно-артиллерийский комплекс, разработанный на производстве компании Rheinmetall. Систему презентовали в ноябре 2021 года. Относится к ПВО малого радиуса действия. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, имеющая эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Орудийный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели.

26 апреля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

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