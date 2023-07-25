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Rheinmetall передаст ВСУ еще две системы ПВО Skynex очень малого радиуса действия

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 17:24
Rheinmetall передаст ВСУ еще две системы ПВО Skynex очень малого радиуса действия - Фото
Система ПВО Skynex (Фото: Rheinmetall)

Компания Rheinmetall Вооруженным Силам Украины передаст еще две системы противовоздушной обороны Skynex. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex и боеприпасы для них.

"Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8", – сообщили в Rheinmetall.

По информации производителя, Skynex предназначен для операций ПВО очень малого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.

Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле, чем сопоставимые системы на базе управляемых ракет.

Подчеркивается, что на 35-мм снаряды невозможно воздействовать или отклонять их средствами радиоэлектронного противодействия.

Смотрите, как Skynex беспощадно сбивает дроны.

СПРАВКА. Skynex – зенитно-артиллерийский комплекс, разработанный на производстве компании Rheinmetall. Систему презентовали в ноябре 2021 года. Относится к ПВО малого радиуса действия. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, имеющая эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Орудийный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели.

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Наталья Медведева
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