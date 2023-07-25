Rheinmetall передаст ВСУ еще две системы ПВО Skynex очень малого радиуса действия
Компания Rheinmetall Вооруженным Силам Украины передаст еще две системы противовоздушной обороны Skynex. Об этом сообщается на сайте компании.
Как отмечается, во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex и боеприпасы для них.
"Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8", – сообщили в Rheinmetall.
По информации производителя, Skynex предназначен для операций ПВО очень малого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.
Использование программируемых 35-мм боеприпасов Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле, чем сопоставимые системы на базе управляемых ракет.
Подчеркивается, что на 35-мм снаряды невозможно воздействовать или отклонять их средствами радиоэлектронного противодействия.
Смотрите, как Skynex беспощадно сбивает дроны.
- 26 апреля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.
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