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Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 22:33
Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине – Шмыгаль - Фото
Система ПВО Skynex (Фото: телеграм Дениса Шмыгаля)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что Украине нужно эффективное оружие для защиты от дронов, которыми атакует Россия. По его словам, это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей.

Шмыгаль 26 апреля посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., что специализируется на производстве современных ПВО, в частности Skynex.

"Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем", – рассказал премьер.

Чиновник не уточнил, когда именно Skynex заступили на боевое дежурство и в каком количестве, но в феврале 2023-го информировалось, что Германия передаст Украине две системы в этом году.

Глава правительства добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы у Украины было больше таких действенных ПВО. Ведь они "создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", подытожил Шмыгаль.

СПРАВКА. Skynex – зенитно-артиллерийский комплекс, разработанный на производстве компании Rheinmetall. Систему презентовали в ноябре 2021 года. Относится к ПВО малого радиуса действия. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, имеющая эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Орудийный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, который обеспечивает функцию автономного поиска цели.

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Олег Васьків
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