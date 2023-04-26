Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава правительства отметил, что Украине нужно эффективное оружие для защиты от дронов, которыми атакует Россия. По его словам, это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей.
Шмыгаль 26 апреля посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., что специализируется на производстве современных ПВО, в частности Skynex.
"Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем", – рассказал премьер.
Чиновник не уточнил, когда именно Skynex заступили на боевое дежурство и в каком количестве, но в феврале 2023-го информировалось, что Германия передаст Украине две системы в этом году.
Глава правительства добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы у Украины было больше таких действенных ПВО. Ведь они "создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", подытожил Шмыгаль.
- 23 апреля 2023 года спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что первый дивизион ЗРК ПРО Patriot уже ведет боевое дежурство, остальные на подходе и в скором времени будут в Украине.
Читайте также: "Сбивают Х-22, баллистику и Су-35". Командующий показал Patriot на боевой позиции – видео
Комментарии