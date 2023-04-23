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Дивизион ПРО Patriot уже на боевом дежурстве, новые на подходе – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 21:52
Дивизион ПРО Patriot уже на боевом дежурстве, новые на подходе – Воздушные силы - Фото
ЗРК Patriot (фото - скриншот с видео)

Первый дивизион ЗРК ПРО Patriot уже ведет боевое дежурство, остальные на подходе и скоро будут в Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Игнат сообщил, что один из дивизионов Patriot несколько дней назад заступил на боевое дежурство, а остальные уже на пути к назначенным для них позициям.

По его словам, Patriot способен сбивать, например, ракеты С-300, которыми россияне обстреливают украинские города, однако это будет не слишком осмысленно, так как у россиян их много и они могут запускать их просто для того, чтобы истощать ресурсы ПВО Украины.

Поэтому, считает Игнат, "рациональнее уничтожать их на земле".

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию в радиусе около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

  • Ранее сегодня командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что один комплекс (не дивизион) ЗРК Patriot уже несет боевое дежурство.

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Сергій Бережний
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