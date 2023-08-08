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Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 для України, може поставити 30 – Handelsblatt

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 22:13
Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 для України, може поставити 30 – Handelsblatt - Фото
Leopard 1A5 (Фото: baiv.nl)

Компанія Rheinmetall готує черговий експорт бойових танків в Україну, для цього концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела у промислових колах.

Тепер танки мають бути переобладнані на німецьких підприємствах для використання в Україні.

Близько 30 з 50 танків можуть бути доставлені в Україну, пише Handelsblatt.

Раніше бельгійські ЗМІ повідомляли про закупівлю 50 танків Leopard 1, але не було відомо, хто саме купив цю техніку.

  • Наприкінці липня Сили оборони України отримали з Німеччини перший десяток танків Leopard 1A5.
  • Директор Rheinmetall заявляв, що концерн не чекатиме закінчення війни, щоб відкрити обіцяний збройовий завод в Україні. Він збирається зробити це протягом наступних 12 тижнів, тобто не пізніше середини осені 2023 року.
  • Rheinmetall має передати ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони Skynex, повідомили у компанії.

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Артем Джеріпа
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