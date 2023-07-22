ЗСУ отримають від Rheinmetall 300 000 снарядів для зеніток Gepard, перша партія – скоро

Німецький оборонний концерн Rheinmetall виробить для України 300 000 снарядів для самохідних артилерійських установок Gepard, які допомагають Силам оборони збивати російські дрони. Перша партія боєприпасів буде в Україні найближчими тижнями, пише Bild.

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Аби розв'язати проблему нестачі боєприпасів до українських "Гепардів", Rheinmetall запустив нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі.

Завдяки цьому концерн загалом може поставити Україні 300 000 снарядів для Gepard, 40 000 з яких будуть поставлені цього року, а першу партію цих боєприпасів передові частини ЗСУ отримають найближчими тижнями.

У матеріалі йдеться, що через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів.

У Німеччині також брак цих боєприпасів, оскільки Gepard датується 1980-ми роками та документації на управління ними не залишилося. Тому інженери переробили наявні 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.

Німеччина анонсувала на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет для ЗСУ на 700 млн євро: там дві пускових установки ЗРК Patriot з арсеналу Бундесверу, ще 25 танків Leopard (модель не уточнюється), 20 000 снарядів, 40 БМП Marder, засоби протидії БПЛА та розвідувальні дрони.

Також у липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2.

Газета Handelsblatt повідомила, що Німеччина нібито виходить з угоди про ремонт танків Leopard для ЗСУ у Польщі. Саме тоді, коли Силам оборони терміново потрібні ремонти.

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