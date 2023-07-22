ВСУ получат от Rheinmetall 300 000 снарядов для зениток Gepard, первая партия – скоро

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall произведет для Украины 300 000 снарядов для самоходных артиллерийских установок Gepard, помогающих Силам обороны сбивать российские дроны. Первая партия боеприпасов будет в Украине в ближайшие недели, пишет Bild.

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Чтобы решить проблему нехватки боеприпасов к украинским "Гепардам", Rheinmetall запустил новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе.

Благодаря этому концерн может поставить Украине 300 000 снарядов для Gepard, 40 000 из которых будут поставлены в этом году, а первую партию этих боеприпасов передовые части ВСУ получат в ближайшие недели.

В материале говорится, что из-за дефицита боеприпасов украинские военные обычно производят всего по пять залпов, хотя за один раз пушки этих установок выстреливают до 20 снарядов.

В Германии также нехватка этих боеприпасов, поскольку Gepard датируется 1980-ми годами и документации на управление ими не осталось. Поэтому инженеры переделали существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках.

Германия анонсировала на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет для ВСУ на 700 млн евро: там две пусковые установки ЗРК Patriot из арсенала Бундесвера, еще 25 танков Leopard (модель не уточняется), 20 000 снарядов, 40 БМП Marder, средства противодействия БПЛ и средства противодействия БПЛ.

Также в июле Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2.

Газета Handelsblatt сообщила, что Германия якобы выходит из соглашения о ремонте танков Leopard для ВСУ в Польше. Именно тогда, когда Силам обороны срочно требуются ремонты.

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