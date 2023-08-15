Rheinmetall підтвердив передання Україні новітніх дронів Luna NG: характеристики

Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив передання Україні новітніх дронів-розвідників Luna NG. У компанії зазначили, що постачити безпілотники планують протягом 2023 року.

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Вартість контракту не оголошується, проте у повідомленні міститься натяк на те, що сума "трохи більша за 10 млн євро".

Декілька днів тому про ймовірність постачання концерном дронів Luna NG до України заговорили журналісти німецького видання Bild, посилаючись на власні джерела. Медійники писали, що модель дронів, яку Rheinmetall планує передати Україні, відрізняється від попередньої, перевершуючи її по всіх основних параметрах.

Новітню модель БпЛА Luna NG можна використовувати як для розвідки, так і для розгортання мережі LTE, перехоплення чи глушіння зв'язку.

"Досвід, накопичений під час війни в Україні, показує, наскільки важливими можуть бути результати розвідки в режимі реального часу на оперативному рівні. Саме це і є метою LUNA NG", – йдеться у повідомленні Rheinmetall.

Максимальна злітна вага безпілотника 100 кг, швидкість польоту – 80-150 км/год.

На сайті вказано, що час польоту цих безпілотників становить понад 12 годин (попередній варіант – до восьми годин). Апарат здатен виконувати завдання на відстані до 300 кілометрів (попередня модель – до 100 кілометрів).

У комплект постачання входить наземна станція управління, катапульта, сітка для ловіння безпілотників, ремонтне обладнання, а також декілька БПЛА. Все обладнання можна розмістити на вантажівці MAN HX.

Rheinmetall стала одним з найважливіших постачальників зброї для України. На початку серпня стало відомо, що компанія придбала 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems і готується передати частину з них Україні.

Наприкінці липня стало відомо, що Rheinmetall передасть ЗСУ ще дві системи ППО Skynex дуже малого радіуса дії.

Також ЗСУ отримають від Rheinmetall 300 000 снарядів для зеніток Gepard.

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