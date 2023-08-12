Шольц пока опровергает возможность поставки Taurus Украине: Даем ПВО, танки и артиллерию

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не подтвердил возможную поставку крылатых ракет Taurus Украине. Об этом он сообщил во время дебатов с представителями немецкой оппозиции, цитирует его Handelsblatt.

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По его словам, по вопросу поставок Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".

Он отметил, что Берлин сосредоточен на отправке средств противовоздушной обороны, танков и тяжелой артиллерии.

"Это наш курс, по которому мы будем продолжать двигаться, тесно консультируясь с нашими международными партнерами", — сказал Шольц.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.

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