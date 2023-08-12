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Шольц пока опровергает возможность поставки Taurus Украине: Даем ПВО, танки и артиллерию

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 09:53
Шольц пока опровергает возможность поставки Taurus Украине: Даем ПВО, танки и артиллерию - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не подтвердил возможную поставку крылатых ракет Taurus Украине. Об этом он сообщил во время дебатов с представителями немецкой оппозиции, цитирует его Handelsblatt.

По его словам, по вопросу поставок Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить". 

Он отметил, что Берлин сосредоточен на отправке средств противовоздушной обороны, танков и тяжелой артиллерии. 

"Это наш курс, по которому мы будем продолжать двигаться, тесно консультируясь с нашими международными партнерами", — сказал Шольц. 

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

  • По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.
  • 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
  • 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.

Читайте также: В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет, как с танками Leopard, – с опозданием

Дмитрий Гриниченко
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