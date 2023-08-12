Шольц пока опровергает возможность поставки Taurus Украине: Даем ПВО, танки и артиллерию
Канцлер Германии Олаф Шольц пока не подтвердил возможную поставку крылатых ракет Taurus Украине. Об этом он сообщил во время дебатов с представителями немецкой оппозиции, цитирует его Handelsblatt.
По его словам, по вопросу поставок Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".
Он отметил, что Берлин сосредоточен на отправке средств противовоздушной обороны, танков и тяжелой артиллерии.
"Это наш курс, по которому мы будем продолжать двигаться, тесно консультируясь с нашими международными партнерами", — сказал Шольц.
СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
- По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.
- 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
- 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.
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