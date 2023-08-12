Шольц поки спростовує можливість постачання Taurus Україні: Даємо ППО, танки та артилерію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поки не підтвердив можливе постачання крилатих ракет Taurus Україні. Про це він повідомив під час дебатів із представниками німецької опозиції, цитує його Handelsblatt.

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За його словами, щодо постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".

Він зазначив, що Берлін зосереджений на відправленні засобів протиповітряної оборони, танків та важкої артилерії.

"Це наш курс, яким ми й надалі рухатимемося, тісно консультуючись з нашими міжнародними партнерами", — сказав Шольц.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus за прикладом Великої Британії та Франції.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

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