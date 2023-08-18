"Не голуби мира, а падшие ангелы". Шольц резко ответил противникам поставок оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Мюнхене, обратился к сторонникам ультраправой партии Альтернатива для Германии, выступающим против военной помощи Украине, назвав их "падшими ангелами из ада". Об этом сообщает Spiegel.

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Журналисты публикуют видео с мюнхенской площади Мариенплац, где выступал Шольц. На них видно, как поклонники АдН пытаются сорвать выступление канцлера, устраивая "контракции" неподалеку.

"Говорить украинцам, что они просто должны позволить захватить свою страну, не имеет ничего общего с пацифизмом. Те, кто пришел на площадь как "голуби мира", – на самом деле "падшие ангелы из ада", защищающие разжигателя войны Владимира Путина", – обратился к ним Шольц.

В то же время, среди толпы было много людей, которые принесли с собой украинские флаги и выступали за дальнейшую поддержку Украины.

Свое выступление Шольц начал с объяснения политики Берлина о полномасштабном вторжении России в Украину, включая поставки оружия. Он назвал правильным тот факт, что Германия с рядом других государств поддерживает Украину против империалистического нападения.

"Это также подразумевает то, что мы поставляем оружие", – добавил он и подчеркнул, что вместе с этим государства НАТО делают все, чтобы не допустить прямой эскалации с Россией.

Германия пока опровергает возможность поставок ракет Taurus Украине.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине новейших дронов-разведчиков Luna NG. Об их характеристиках LIGA.net писала здесь.

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