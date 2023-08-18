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"Не голуби миру, а занепалі янголи". Шольц різко відповів противникам постачання зброї Україні

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 23:58
Олаф Шольц (фото: Spiegel)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у Мюнхені, звернувся до прихильників ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, які виступають проти військової допомоги Україні, назвавши їх "занепалими янголами з пекла". Про це повідомляє Spiegel.

Журналісти публікують відео з мюнхенської площі Марієнплац, де виступав Шольц. На них видно, як прихильники АдН намагаються зірвати виступ канцлера, влаштовуючи "контракції" неподалік.

"Говорити українцям, що вони просто мають дозволити захопити свою країну, не має нічого спільного з пацифізмом. Ті, хто прийшов на площу як "голуби миру", – насправді "занепалі ангели з пекла", які захищають Володимира Путіна, який розпалив війну", – звернувся до них Шольц.

Водночас серед натовпу було багато людей, які принесли із собою українські прапори та виступали за подальшу підтримку України.

Мілана Головань
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війнаНімеччинавійськова допомогаолаф шольц
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