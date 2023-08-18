"Не голуби миру, а занепалі янголи". Шольц різко відповів противникам постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у Мюнхені, звернувся до прихильників ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, які виступають проти військової допомоги Україні, назвавши їх "занепалими янголами з пекла". Про це повідомляє Spiegel.

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Журналісти публікують відео з мюнхенської площі Марієнплац, де виступав Шольц. На них видно, як прихильники АдН намагаються зірвати виступ канцлера, влаштовуючи "контракції" неподалік.

"Говорити українцям, що вони просто мають дозволити захопити свою країну, не має нічого спільного з пацифізмом. Ті, хто прийшов на площу як "голуби миру", – насправді "занепалі ангели з пекла", які захищають Володимира Путіна, який розпалив війну", – звернувся до них Шольц.

Водночас серед натовпу було багато людей, які принесли із собою українські прапори та виступали за подальшу підтримку України.

Свій виступ Шольц почав із пояснення політики Берліна щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну включно з постачанням зброї. Він назвав правильним той факт, що Німеччина з низкою інших держав підтримує Україну проти імперіалістичного нападу. "Це також передбачає те, що ми постачаємо зброю", – додав він і наголосив, що разом із цим держави НАТО роблять усе, аби не допустити прямої ескалації з Росією. Німеччина поки що спростовує можливість постачання ракет Taurus Україні.

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