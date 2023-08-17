Украина получила от Германии ПВО ближнего радиуса действия и радары GO12: что еще в списке
Немецкое правительство раскрыло публичную часть нового пакета военной помощи Силам обороны, который на момент публикации уже передан Украине. Там две пусковые установки для усиления противовоздушной обороны, компактные переносные радары и техника для нужд логистики.
В новом пакете помощи от 17 августа 2023 года:
→ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS;
→ 4539 дымовых боеприпасов (ранее 12 461);
→ 10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее 8);
→ 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);
→ 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).
Ground Observer 12 разработан компанией Thales как легкий компактный радар большой и средней дальности для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Импульсно-доплеровская РЛС Ku-диапазона 12 подходит для широкого спектра применений, включая наблюдение за полем боя, границей, побережьем и различными объектами. Может использоваться для корректировки огня с закрытых позиций.
В разделе "Что готовится к передаче/в процессе передачи" на этот раз нет новых позиций: они либо непубличные, либо пока не переданы для публикации.
- Германия пока опровергает возможность поставки ракет Taurus Украине.
- 14 августа 2023 года США объявили о новой военной помощи Украине на $200 млн – в основном боеприпасы, но не только.
- Норвегия передаст ВСУ системы борьбы с российскими беспилотниками.
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