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Шольц: Ми не плануємо зміну режиму Путіна, не вирішуємо, хто і де сидить. Але він боїться

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21.08.2023, 09:28
Шольц: Ми не плануємо зміну режиму Путіна, не вирішуємо, хто і де сидить. Але він боїться - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що західні країни не планують змінювати режим диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив під час виступу у форматі Augsburger Allgemeine Live, цитує його Deutsche Welle.

За його словами, Німеччина та Захід не планують змінювати режим Путіна, однак у Кремлі бояться, що план саме такий.

"Хто де сидить, ми не вирішуємо", — сказав Шольц.

Він зазначив, що Путіну "доведеться жити з тим, що поруч із ним є Європейський Союз".

"Як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій — і певним чином сподіватися, що свобода — це не вірус. Але відповідальність за свою диктатуру несе лише він сам, це не наша тема", — резюмував канцлер.

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Дмитро Гриниченко
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