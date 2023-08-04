ГУР: Сомнительно, что Шойгу займет место Путина, его ЧВК "Патриот" для личной безопасности

Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу вряд ли смог бы занять высшую должность в России, хотя и может иметь высокие амбиции, считает заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Об этом он сообщил в интервью Civilmedia.

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"Конечно, у него могут быть высокие амбиции, однако сомнительно, что он сможет занять самую высокую в России должность. Одна из главных причин состоит в том, что он не харизматичен и не популярен. Сама российская оккупационная армия не слишком поддерживает министра, над ним часто издеваются, называют "оленеводом", – отметил Скибицкий.

Скибицкий сообщил о данных, по которым так называемая частная военная компания "Патриот" принадлежит Шойгу.

Он отметил, что эта ЧВК не для покушения на "трон Путина", а для личной безопасности министра обороны РФ.

Скибицкий отметил, что внутри военно-политического руководства РФ "существуют серьезные разногласия", которые усугубил стратегический провал войны против Украины.

По его словам, отдельные представители российской элиты уже пытаются найти для себя гарантии безопасности после "неизбежного коллапса путинской системы".

"С каждым военным поражением оккупационной армии на поле боя, с каждым грузом военной помощи Украине, с каждым пакетом новых санкционных ограничений для агрессора, вероятность более масштабных проявлений этих противостояний в России растет", – подытожил он.

СПРАВКА. В 2018 году сообщалось , что ЧВК "Патриот" связана с Министерством обороны РФ. Она принимает участие в боевых действиях с весны 2018 года и формируется из кадровых военнослужащих. Утверждалось, что в ЧВК есть действующие специалисты Главного управления Генштаба РФ, военные юристы и бойцы Сил специальных операций.

В декабре 2022 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что Шойгу отправил свою частную военную компанию "Патриот" воевать в Донецкую область.

В июне 2023 года Силы обороны взяли в плен девять оккупантов из российской ЧВК "Ветераны", на восточном направлении воюют также ЧВК "Патриот" и "Факел", сообщили в ВСУ.

В июле Шойгу посетил Северную Корею и заявил о желании "усилить оборонное сотрудничество".

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