UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР: Сомнительно, что Шойгу займет место Путина, его ЧВК "Патриот" для личной безопасности

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 12:55
ГУР: Сомнительно, что Шойгу займет место Путина, его ЧВК
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу вряд ли смог бы занять высшую должность в России, хотя и может иметь высокие амбиции, считает заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Об этом он сообщил в интервью Civilmedia.

"Конечно, у него могут быть высокие амбиции, однако сомнительно, что он сможет занять самую высокую в России должность. Одна из главных причин состоит в том, что он не харизматичен и не популярен. Сама российская оккупационная армия не слишком поддерживает министра, над ним часто издеваются, называют "оленеводом", – отметил Скибицкий.

Скибицкий сообщил о данных, по которым так называемая частная военная компания "Патриот" принадлежит Шойгу.

Он отметил, что эта ЧВК не для покушения на "трон Путина", а для личной безопасности министра обороны РФ.

Скибицкий отметил, что внутри военно-политического руководства РФ "существуют серьезные разногласия", которые усугубил стратегический провал войны против Украины.

По его словам, отдельные представители российской элиты уже пытаются найти для себя гарантии безопасности после "неизбежного коллапса путинской системы".

"С каждым военным поражением оккупационной армии на поле боя, с каждым грузом военной помощи Украине, с каждым пакетом новых санкционных ограничений для агрессора, вероятность более масштабных проявлений этих противостояний в России растет", – подытожил он.

СПРАВКА. В 2018 году сообщалось, что ЧВК "Патриот" связана с Министерством обороны РФ. Она принимает участие в боевых действиях с весны 2018 года и формируется из кадровых военнослужащих. Утверждалось, что в ЧВК есть действующие специалисты Главного управления Генштаба РФ, военные юристы и бойцы Сил специальных операций.
  • В декабре 2022 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что Шойгу отправил свою частную военную компанию "Патриот" воевать в Донецкую область.
  • В июне 2023 года Силы обороны взяли в плен девять оккупантов из российской ЧВК "Ветераны", на восточном направлении воюют также ЧВК "Патриот" и "Факел", сообщили в ВСУ.
  • В июле Шойгу посетил Северную Корею и заявил о желании "усилить оборонное сотрудничество".

Читайте также: ГУР о наступлении ВСУ: Война – это не спортивные соревнования. Существует много факторов, успех будет

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путинзаговорчвк патриотсергей шойгу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 