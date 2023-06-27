На востоке Силы обороны взяли в плен девять боевиков российской ЧВК "Ветераны"

Силы обороны на восточном фронте взяли в плен девять боевиков частной военной компании "Ветераны". Также украинцы уничтожили 111 окупантов, 187 ранили. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Кроме того, уничтожены шесть пушек, САУ "Гвоздика", радиоэлектронная станция борьбы, два командных пункта, три пункта управления беспилотниками и один противотанковый ракетный комплекс, сообщил Череватый.

Помимо ЧВК "Ветераны" на восточном направлении воюют также ЧВК "Патриот" и ЧВК "Факел".

"Они все сейчас уже более аффилированы с Минобороны РФ... Враги поняли, какую они ошибку совершили, отдав эти ЧВК на откуп криминала. Они увидели, что там была создана фактически параллельная армия достаточно большого объема, почти дошедшая до Москвы", – сказал Череватый.

По его словам, с таким личным составом стратегические наступательные операции оккупанты не проведут. "Единственное, что они могут сейчас обеспечить, – это массовость. Это и сдерживает Силы обороны от еще более быстрых и решительных действий", – отметил военный.

24 июня главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

В ФСБ РФ заявили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа Группы Вагнера закрыто.

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