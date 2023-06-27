На востоке Силы обороны взяли в плен девять боевиков российской ЧВК "Ветераны"
Силы обороны на восточном фронте взяли в плен девять боевиков частной военной компании "Ветераны". Также украинцы уничтожили 111 окупантов, 187 ранили. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Кроме того, уничтожены шесть пушек, САУ "Гвоздика", радиоэлектронная станция борьбы, два командных пункта, три пункта управления беспилотниками и один противотанковый ракетный комплекс, сообщил Череватый.
Помимо ЧВК "Ветераны" на восточном направлении воюют также ЧВК "Патриот" и ЧВК "Факел".
"Они все сейчас уже более аффилированы с Минобороны РФ... Враги поняли, какую они ошибку совершили, отдав эти ЧВК на откуп криминала. Они увидели, что там была создана фактически параллельная армия достаточно большого объема, почти дошедшая до Москвы", – сказал Череватый.
По его словам, с таким личным составом стратегические наступательные операции оккупанты не проведут. "Единственное, что они могут сейчас обеспечить, – это массовость. Это и сдерживает Силы обороны от еще более быстрых и решительных действий", – отметил военный.
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