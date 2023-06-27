На сході Сили оборони взяли у полон дев'ятьох бойовиків російської ПВК "Ветерани"

Сили оборони на східному фронті взяли у полон дев'ятьох бойовиків приватної військової компанії "Ветерани". Також українці знищили 111 окупантів, 187 поранили. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Крім того, знищено шість гармат, САУ "Гвоздика", радіоелектронну станцію боротьби, два командних пункти, три пункти управління безпілотниками та один протитанковий ракетний комплекс, повідомив Череватий.

Крім ПВК "Ветерани" на східному напрямку воюють також ПВК "Патріот" і ПВК "Факел".

"Вони всі зараз уже більш афільовані з Міноборони РФ... Вороги зрозуміли, яку вони помилку зробили, віддавши ці ПВК на відкуп криміналу. Вони побачили, що там була створена фактично паралельна армія досить великого об'єму, яка майже дійшла до Москви", – сказав Череватий.

За його словами, з таким особовим складом стратегічні наступальні операції окупанти не проведуть. "Єдине, що вони можуть зараз забезпечити, — це масовість. Це і стримує Сили оборони від ще більш швидких і рішучих дій", – зазначив військовий.

24 червня ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Ввечері того ж дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

У ФСБ РФ заявили, що кримінальну справу за фактом збройного заколоту Групи Вагнера припинено.

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