ГУР о наступлении ВСУ: Война — это не спортивные соревнования. Много факторов, успех будет

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что наступление Вооруженных Сил Украины идет по плану, несмотря на сложную ситуацию на поле боя. Об этом сообщил замначальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью изданию Civilmedia.

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По его словам, ВСУ владеют инициативой, реагируют на смену обстановки и вносят коррективы — разведка знает о планах врага, а Силы обороны срывают их, нанося удары по болевым точкам россиян.

Он отметил, что оккупанты хорошо укрепились на захваченных территориях, установили масштабные минные заграждения и несколько линий фортификаций, что влияет на темп продвижения.

"Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленная во время наступления, я скажу, что война ― это не спортивные соревнования. Динамика боевых действий зависит от многих факторов, в частности, от наличия необходимых для выполнения боевых задач сил и средств", — сказал Скибицкий.

Разведчик заявил, что ВСУ нужны боеприпасы, средства противовоздушной обороны, дальнобойное высокоточное оружие и машины для разминирования.

Представитель ГУР подчеркнул, что украинское командование бережет жизни солдат, а поэтому занято обескровливанием армии РФ — уничтожая склады, артиллерию, средства разведки и ПВО.

"Мы работаем во всех измерениях войны и совокупность успехов на каждом из них принесет нужный результат. Поэтому Украина в наступлении, и успех будет", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что подразделения Национальной гвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении.

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.

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