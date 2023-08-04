ГУР о наступлении ВСУ: Война — это не спортивные соревнования. Много факторов, успех будет
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что наступление Вооруженных Сил Украины идет по плану, несмотря на сложную ситуацию на поле боя. Об этом сообщил замначальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью изданию Civilmedia.
По его словам, ВСУ владеют инициативой, реагируют на смену обстановки и вносят коррективы — разведка знает о планах врага, а Силы обороны срывают их, нанося удары по болевым точкам россиян.
Он отметил, что оккупанты хорошо укрепились на захваченных территориях, установили масштабные минные заграждения и несколько линий фортификаций, что влияет на темп продвижения.
"Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленная во время наступления, я скажу, что война ― это не спортивные соревнования. Динамика боевых действий зависит от многих факторов, в частности, от наличия необходимых для выполнения боевых задач сил и средств", — сказал Скибицкий.
Разведчик заявил, что ВСУ нужны боеприпасы, средства противовоздушной обороны, дальнобойное высокоточное оружие и машины для разминирования.
Представитель ГУР подчеркнул, что украинское командование бережет жизни солдат, а поэтому занято обескровливанием армии РФ — уничтожая склады, артиллерию, средства разведки и ПВО.
"Мы работаем во всех измерениях войны и совокупность успехов на каждом из них принесет нужный результат. Поэтому Украина в наступлении, и успех будет", — резюмировал он.
Ранее стало известно, что подразделения Национальной гвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении.
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