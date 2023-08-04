UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР о наступлении ВСУ: Война — это не спортивные соревнования. Много факторов, успех будет

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 12:11
ГУР о наступлении ВСУ: Война — это не спортивные соревнования. Много факторов, успех будет - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что наступление Вооруженных Сил Украины идет по плану, несмотря на сложную ситуацию на поле боя. Об этом сообщил замначальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью изданию Civilmedia.

По его словам, ВСУ владеют инициативой, реагируют на смену обстановки и вносят коррективы — разведка знает о планах врага, а Силы обороны срывают их, нанося удары по болевым точкам россиян. 

Он отметил, что оккупанты хорошо укрепились на захваченных территориях, установили масштабные минные заграждения и несколько линий фортификаций, что влияет на темп продвижения. 

"Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленная во время наступления, я скажу, что война ― это не спортивные соревнования. Динамика боевых действий зависит от многих факторов, в частности, от наличия необходимых для выполнения боевых задач сил и средств", — сказал Скибицкий.

Разведчик заявил, что ВСУ нужны боеприпасы, средства противовоздушной обороны, дальнобойное высокоточное оружие и машины для разминирования. 

Представитель ГУР подчеркнул, что украинское командование бережет жизни солдат, а поэтому занято обескровливанием армии РФ — уничтожая склады, артиллерию, средства разведки и ПВО. 

"Мы работаем во всех измерениях войны и совокупность успехов на каждом из них принесет нужный результат. Поэтому Украина в наступлении, и успех будет", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что подразделения Национальной гвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении.

Читайте также: "Прорыв будет, но не как под Изюмом". Интервью нового главы Нацгвардии – за минуту

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназапорожская областьразведканаступлениеВадим Скибицкий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 