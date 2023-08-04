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ГУР: Сумнівно, що Шойгу займе місце Путіна, його ПВК "Патріот" для особистої безпеки

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 12:55
ГУР: Сумнівно, що Шойгу займе місце Путіна, його ПВК
Володимир Путін і Сергій Шойгу (Фото: EPA)

Міністр оборони РФ і воєнний злочинець Сергій Шойгу навряд зміг би обіймати  найвищу посаду у Росії, хоча і може мати високі амбіції, вважає заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Про це він розповів в інтерв'ю Civilmedia.

"Звісно, у нього можуть бути високі амбіції, проте сумнівно, що він зможе обіймати найвищу в Росії посаду. Одна з головних причин полягає в тому, що він не харизматичний і не популярний. Сама російська окупаційна армія не надто підтримує міністра, з нього часто глузують, називають "оленеводом", – зазначив Скібіцький.

Скібіцький повідомив про дані, за якими так звана приватна військова компанія "Патріот" належить Шойгу.

Він зауважив, що ця ПВК не для замаху на "трон Путіна", а для особистої безпеки міністра оборони РФ.

Скібіцький зазначив, що всередині військово-політичного керівництва РФ "існують серйозні розбіжності", які поглибив стратегічний провал війни проти України.

За його словами, окремі представники російської еліти вже намагаються знайти для себе гарантії безпеки після "неминучого колапсу путінської системи".

"З кожною військовою поразкою окупаційної армії на полі бою, з кожним вантажем військової допомоги Україні, з кожним пакетом нових санкційних обмежень для агресора, ймовірність масштабніших проявів цих протистоянь в Росії зростає", – підсумував він.

ДОВІДКА. У 2018 році повідомлялося, що ПВК "Патріот" пов'язана з Міністерством оборони РФ. Вона бере участь у бойових діях із весни 2018 року та формується з кадрових військовослужбовців. Стверджувалося, що у ПВК є чинні фахівці Головного управління Генштабу РФ, військові юристи та бійці Сил спеціальних операцій.
  • У грудні 2022 року речник Східного угруповування військ повідомляв, що Шойгу відправив свою приватну військову компанію "Патріот" воювати до Донецької області.
  • У червні 2023 року Сили оборони взяли у полон дев'ятьох окупантів з російської ПВК "Ветерани", на східному напрямку воюють також ПВК "Патріот" і "Факел", повідомили у ЗСУ.
  • У липні Шойгу відвідав Північну Корею і заявив про бажання "посилити оборонну співпрацю".

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Артем Джеріпа
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