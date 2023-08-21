У ГУР пояснили, чому Захід не ліквідовує Путіна: Спецслужби Росії ефективніші за армію

Західні спецслужби не можуть ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна тому, що РФ залишається державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур, а вони працюють "ефективніше" за російську армію. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ЗМІ "Українські новини".

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"Росія залишається великою за територією державою з розгалуженою мережею спецслужб і різноманітних безпекових структур. Спецслужби РФ працюють ефективніше, аніж російська армія. Грошей на власну безпеку диктатура зовсім не шкодує", – сказав він.

За словами Юсова, можна говорити про таку ліквідацію теоретично, але з практичної точки зору це "непросте завдання".

Він зазначив, що ГУР знає про такі спроби, але не говоритиме про це.

На запитання, чи довго залишилось жити Путіну, Юсов відповів, що фізичне існування диктатора "мало кого цікавить", а стратегічно його режим "приречений, як і сучасна форма існування РФ".

"Так, є інформація про його важкі хвороби і його двійників, які застосовуються. Звичайно, це все треба враховувати. Але Україна дуже зацікавлена, щоби оригінальний Путін, якщо він досі живий, опинився на лаві підсудних під час проведення міжнародного трибуналу", – сказав він.

Щодо сумнівів про фізичне існування Путіна, Юсов відповів, що у разі активного використання технології двійників у неї "можна гратися активно та як завгодно".

Проте треба "переконатися та пересвідчитись", зазначив він.

Очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що західні країни не планують змінювати режим диктатора Путіна.

За словами начальника ГУР Буданова, у Росії вже знають про українські джерела в оточенні російського диктатора Путіна та проводять перевірки, які не приводять до правильних результатів.

Заступник начальника ГУР пояснив, що міністр оборони РФ Шойгу навряд зміг би обіймати найвищу посаду у Росії, хоча і може мати високі амбіції.

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